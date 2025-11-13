Prossima partita Italia, quando gioca contro la Norvegia nell’ultimo incontro del girone

La prossima partita dell’Italia sarà contro la Norvegia allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e si tratta dell'ultima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La Nazionale si prepara a vivere un nuovo capitolo nei playoff per la Coppa del Mondo, in attesa del sorteggio che definirà le possibili avversarie della squadra di Rino Gattuso. Il successo contro Israele nella sosta di ottobre ha garantito agli Azzurri un posto negli spareggi, dopo le dolorose eliminazioni del 2018 e del 2022, ma resta una piccolissima speranza di agguantare il pass diretto se l'Estonia dovesse fermare Haaland & co.

La selezione norvegese, forte di una differenza reti straordinaria (+26) e di un cammino quasi impeccabile, è ad un passo dalla qualificazione diretta e l’obiettivo degli Azzurri è quello di focalizzarsi sui playoff per evitare lo psicodramma già vissuto nelle due occasioni precedenti.

Quando si gioca Italia-Norvegia a Milano

Il 16 novembre la Nazionale scende in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per affrontare di nuovo Haaland & co., che all’andata inflissero un pesante 3-0 agli Azzurri con una prestazione dominante. L'Italia spera di arrivare a questo match in una posizione di classifica che permetta ancora un tentativo di sorpasso ma si tratta di un flebile ‘lumicino' in fondo al tunnel.

Leggi anche Perché la Moldavia può finire ai Mondiali anche se nel girone con l'Italia ha fatto un solo punto

Tecnicamente possibile, grazie alla partita casalinga dell’ultimo turno e allo scontro diretto, ma la differenza reti favorevole alla Norvegia rende ogni manovra particolarmente complicata: in caso di pari punti, sarebbero gli scandinavi a qualificarsi direttamente.

L'Italia ai playoff per i Mondiali 2026: quando si giocano, le date

In caso di chiusura del girone al secondo posto, l'Italia dovrà giocarsi per la terza volta di fila agli spareggi la qualificazioni ai Mondiali 2026. Le partite decisive si giocheranno a primavera, con la semifinale fissata per il 26 marzo e la finale per conquistare il pass per la Coppa del Mondo il 31 marzo.