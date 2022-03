Prossima partita Italia dopo i playoff Mondiali: quando gioca e contro chi, in campo a giugno L’Italia tornerà in campo a giugno. La Nazionale giocherà ben cinque partite in quel mese, quattro di Nations League e la Finalissima con l’Argentina. Ecco quando si gioca la prossima partita della nazionale italiana.

A cura di Alessio Morra

Mancata la Qualificazione a Qatar 2022 l'Italia deve già pensare al futuro. Il programma è comunque ricco di impegni, anche se certo sarà molto triste sportivamente parlando vedere un altro Mondiale senza l'Italia. Ma tant'è. Archiviate le partite di marzo, la Nazionale tornerà in campo nel mese di giugno quando sfiderà Argentina, Inghilterra e Germania, tutte in partite ufficiali. Partite che avranno solo il sapore del Mondiale, in palio non ci sarà la vera Coppa del Mondo, ma almeno ci sarà l'ebbrezza di sfidare nazionale, come la nostra, hanno scritto pagine di storia del calcio.

Quando gioca l’Italia dopo i playoff Mondiali: la data della prossima partita

Mercoledì 1 giugno l'Italia tornerà in campo e lo farà a Wembley, dove otto mesi fa ha vinto gli Europei. Sarà una sensazione strana per gli Azzurri che hanno la possibilità di vincere un trofeo. Perché l'Italia giocherà contro l'Argentina nella ‘Finalissima', nella partita che contrappone le squadre che hanno vinto gli Europei e la Copa America. Sarà la terza edizione di questa manifestazione, che ha precedenti lontani nel tempo.

Contro chi gioca l’Italia: l’avversaria della prossima partita

L'Italia sfiderà l'Argentina di Leo Messi mercoledì 1 giugno nel meraviglioso stadio di Wembley. Italia e Argentina sarà una partita secca e con un trofeo in palio e ciò significa che dovrà esserci per forza un vincitore. Nel mese di giugno l'Italia affronterà nella fase a gironi di Nations League due volte la Germania e giocherà anche contro l'Inghilterra a Wolverhampton e contro l'Ungheria. Entrambe le gare casalinghe si terranno in Emilia Romagna (una a Bologna, l'altra a Cesena)

Dove si gioca Italia-Argentina: la finalissima è a Wembley

La partita tra l'Italia e l'Argentina si disputerà a Wembley, è stato scelto il tempio del calcio londinese per questo incontro che contrapporrà due delle nazionali con il maggior numero di trofei – gli Azzurri ne hanno di più a livello di Mondiali. E a Wembley l'Italia cercherà di sconfiggere l'Argentina, evento che non accade da 35 anni.