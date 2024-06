video suggerito

Prossima partita Italia agli Europei 2024, quando gioca contro la Croazia: data e orario L’Italia chiuderà il Girone B di Euro 2024 affrontando la Croazia a Lipsia. L’incontro si terrà lunedì 24 giugno alle ore 21, in contemporanea si giocherà Spagna-Albania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa sera l‘Italia scende in campo a Gelsenkirchen contro la Spagna in un match che ha un peso enorme per il destino della Nazionale di Spalletti agli Europei 2024. Gli Azzurri, che hanno esordito vincendo 2-1 con l'Albania, chiuderanno il Girone B giocando con la Croazia, in un match in programma lunedì 24 giugno.

Croazia-Italia sarà l'ultima partita degli Azzurri nel girone: quando si gioca

Alla Red Bull Arena di Lipsia l'Italia e la Croazia chiuderanno il Girone C, con una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione e che sarà molto probabilmente determinante per il posizionamento in classifica delle due squadre. L'incontro prenderà il via alle ore 21, e si terrà in contemporanea con Spagna-Albania, che appare molto più scontata. La partita che si terrà dunque lunedì 24 giugno si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 1, oltre che su Sky.

Italia, Spagna e Croazia a caccia degli ottavi

Dopo il successo della Croazia con l'Albania si trovano a tre punti sia la Spagna che l'Italia che la Croazia, che ovviamente ha giocato una partita in più. Spagna-Italia ha un peso specifico enorme. La Roja sa che con un pareggio avrebbe la quasi totale certezza del primato del girone, essendo favoritissima con l'Albania.

Mentre Italia-Croazia, in ogni caso, si sfideranno in una sfida al cardiopalma la qualificazione agli ottavi, che comunque potrebbe avvenire pure per la terza classificata. Perché le migliori quattro terze si qualificano per gli ottavi di Euro 2024. Anche se passare da prima o da seconda è molto meglio. Perché le quattro terze classificate negli ottavi di finale affrontano quattro squadre vincitrici dei gironi.