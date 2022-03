Proposta shock dei tifosi dell’Argentina: “Portiamo il cuore di Maradona ai Mondiali in Qatar” In Argentina ha avuto ampio risalto la proposta lanciata da alcuni tifosi della Nazionale albiceleste: avere simbolicamente Diego Armando Maradona presente ai Mondiali assieme a Messi e compagni, portandone in processione il cuore da Buenos Aires fino al Qatar.

È destino che non debba esserci pace per Diego Armando Maradona: se da un lato il campione argentino scomparso a 60 anni il 25 novembre 2020 è oggetto di una feroce battaglia legale per la titolarità dei diritti di sfruttamento del suo nome e della sua immagine – basti vedere l'ultima sentenza di un tribunale argentino in conseguenza della quale Maradona è stato rimosso dal videogioco Fifa 22 – dall'altro anche alle sue spoglie mortali non è concesso l'eterno riposo.

Aveva destato scalpore qualche mese fa la notizia che il capitano di Argentina e Napoli fosse stato sepolto senza il cuore, espiantato dopo la sua morte – al pari di altri organi interni come fegato e reni – per permettere di esperire su di esso una serie di accertamenti medico-legali necessari ai fini del processo in corso in Argentina per i soggetti coinvolti nella tragica fine del Diez, in primis il suo medico personale Leopoldo Luque. Attualmente il cuore di Maradona – il cui peso al momento dell'espianto era quasi il doppio di quello normale, quasi 600 grammi contro 300 – è sotto la custodia del Dipartimento di Anatomia Patologica della Polizia Scientifica di Buenos Aires, in formaldeide per conservarlo.

E proprio questa situazione è la base di partenza per la folle proposta di cui si parla in Argentina in queste ultime ore: portare il cuore di Maradona in Qatar per i Mondiali al seguito della Nazionale albiceleste, in modo che possa in qualche modo guidare con la sua presenza Messi e compagni. L'iniziativa è partita da un gruppo di tifosi della Selección, che ha avviato una campagna per avere simbolicamente Maradona ai Mondiali, da lui vinti in maniera leggendaria nel 1986 in Messico.

"È emerso che il suo cuore si trova in una Procura. Questa è un'idea che ci è venuta e vogliamo che tutti inizino ad ascoltarla in modo da condividerla come argentini e vedere se è possibile", ha affermato Javier Mentasti, promotore della campagna. Il tifoso dell'Albiceleste ha sottolineato che "ci sono molti problemi, da tecnici a legali ed emotivi" che circondano questo progetto, ma ha affermato che "è quello che Diego avrebbe voluto". Il cuore del Pibe accompagnerebbe la delegazione argentina e la formazione di Scaloni fin negli hotel della permanenza in Qatar.

"Immagino una processione che lo trasporti, i tifosi che accompagnino l'autobus e la carovana chi si raduni all'aeroporto di Ezeiza prima di decollare", ha continuato Mentasti, le cui parole hanno avuto ampia rilevanza in Argentina. Il quotidiano Olé ha parlato di "idea di cattivo gusto": è davvero il minimo che si possa dire sulla vicenda.