“Maradona è stato sepolto senza cuore”: la rivelazione sconvolge l’Argentina L’indagine di un medico e giornalista svela nuovo dettagli sulla tragica fine di Diego Armando Maradona: il folle piano degli ultras del Gimnasia di estrarre e trafugare il cuore del campione argentino.

A cura di Paolo Fiorenza

Tra pochi giorni – il 25 novembre – sarà passato un anno dalla morte di Diego Armando Maradona, scomparso a 60 anni dopo aver superato senza apparenti complicazioni un'operazione al cervello. L'incomparabile campione che ha fatto grandi il Napoli e l'Argentina è stato tradito dal suo cuore durante la successiva convalescenza – trascorsa in uno stato di abbandono sui cui è in corso un processo in patria – come recita il referto della morte che parla di "edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca".

E proprio sul cuore di Maradona è stata fatta in diretta TV una rivelazione che ha sconvolto l'Argentina. È stato il medico e giornalista Nelson Castro, che ha appena pubblicato un libro dal titolo ‘La salute di Diego: la vera storia', a svelare nuovi dettagli sulle condizioni del fuoriclasse e sulla sua tragica fine. L'autore del libro ha avuto accesso a documenti inediti e ha intervistato testimoni che fino ad ora non avevano parlato. Castro ha spiegato che con un quadro medico simile "altri sarebbero morti molto tempo prima" e che Maradona "purtroppo, aveva una componente di dipendenza da tutto ciò che era distruttivo per lui. Era dipendente da tutto". Le parole pronunciate a ‘El Trece' aumentano i rimpianti: "Maradona aveva un corpo privilegiato in termini di resistenza, altre persone sarebbero morte. Il problema è che non ha mai voluto recuperare in modo duraturo".

Poi a Castro è stato chiesto esplicitamente: "È vero che Diego Armando Maradona è stato sepolto senza il suo cuore?". La risposta è stata affermativa ed ha anche svelato un folle piano per trafugare il cuore del Diez: "C'era un gruppo di ultras del Gimnasia (l'ultima squadra allenata da Maradona, ndr) che progettavano di fare irruzione ed estrarre il cuore. Questo non è andato a buon fine perché è stato un atto di enorme audacia, è stato scoperto che stava per accadere. Il suo cuore è stato estratto per studiarlo, perché è stato molto importante nel determinare la causa della morte di Maradona. Ovviamente l'informazione è che è sepolto senza cuore".

Il medico e giornalista ha poi aggiunto che "il cuore di Maradona pesava mezzo chilo, era un cuore molto grande. Di solito pesa 300 grammi, lui aveva il cuore di un atleta, che è un cuore grande. Ma era grande anche per qualcos'altro, per l'insufficienza cardiaca che aveva". Per quanto riguarda l'indagine che è alla base del suo libro, Castro ha spiegato che "è stato un lavoro di squadra ed è stato molto ampio, molto difficile, dopo essere stato in grado di accedere a tutte le fonti mediche che dovevano vedere Diego. La documentazione c'è e sarà fonte per future biografie". Dettagli e retroscena che non fanno che aumentare i rimpianti per la fine prematura del Pibe.