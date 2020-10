Alessandro Florenzi non è un calciatore dai gol banali. Il laterale ex Roma è passato al Paris Saint-Germain nella sessione di mercato che sta per concludersi lunedì e dopo solo quattro gare con la nuova maglia ha realizzato la sua prima rete. E che rete. Il numero 24 dei parigini ha seguito l'azione offensiva di Julian Draxler e ha raccolto una respinta di un difensore dell'Angers: con un "palleggio" Florenzi si è accomodato la palla e ha lasciato partire un grande destro che si è infilato nell'incrocio opposto della porta di Bernardoni. Bella l'esultanza con Mauro Icardi e i suoi nuovi compagni. Poco dopo il PSG ha trovato il raddoppio con Neymar, che ha sfruttato l'assist di Kylian Mbappé e ha infilato il pallone nella porta avversaria da distanza ravvicinata, e lo stesso brasiliano nella ripresa ha realizzato la sua personale doppietta proprio su assist di Florenzi.

La gara del Parco dei Principi si è chiusa sul risultato di 6 a 1 per la squadra di Thomas Tuchel e, oltre all'ex romanista e al numero 10, hanno partecipato al festival del gol anche Draxler, Mbappé e Gueye. Per l'Angers gol della bandiera firmato da Ismael Traore a inizio del secondo tempo. Supremazia totale per i parigini fin dai primi minuti, che non hanno mai tolto il piede dall'acceleratore fino al 90′.

Alessandro Florenzi si era fatto notare in giornata per aver pubblicato una stories sul suo profilo ufficiale di Instagram mentre era impegnato in una videochiamata con la nonna, che tutti ricorderanno come protagonista del festeggiamento di qualche anno fa dopo un gol del nipote al Genoa: il calciatore corse sugli spalti per salutarla dopo aver portato in vantaggio la sua squadra e in occasione della "festa dei nonni", che ricorre ogni anno il 2 ottobre, ha voluto ribadire l'importanza della nonna nella sua vita.