Giornata importante per la Serie A del futuro. Oggi a Milano, a Palazzo Parigi, si discute sulle offerte per l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024. La discussione ha come oggetto l'offerta importante di DAZN, che è più alta rispetto a quella di Sky, ma molte società hanno dei dubbi sulla fruibilità del servizio e sulle modalità di trasmissione. A un certo punto, durante la pausa pranzo, c'è stato un momento di grande tensione e il vicepresidente dell'Udinese Campoccia e quello del Genoa Enrico Preziosi sarebbero venuti a stretto contatto e ci sarebbero stati anche degli spintoni tra i due. Con il patron del Genoa che ha chiesto dei chiarimenti sulla questione legata ai fondi di investimento, un tema che però verrà dibattuto in futuro.

L'avvocato Campoccia è il vicepresidente dell'Udinese ma è stato anche consigliere di amministrazione del Genoa ed è stato anche il presidente pro tempore del club mentre si chiudeva il processo d'acquisizione del club rossoblu da parte di Preziosi nel lontano 2003. Dunque Campoccia e Preziosi si conoscono bene, ma nonostante ciò hanno avuto un diverbio e si sarebbero spintonati a vicenda. Una brutta pagina questa per il calcio italiano che anche in un momento così complicato e in un momento in cui si trova a decidere sul proprio futuro, e sulle importanti offerte per il prossimo triennio vede gli esponenti di due squadre importanti finire a contatto diretto.

DAZN ha messo sul piatto un'offerta da 840 milioni di euro per il pacchetto riguardante le sette partite in esclusiva per ogni turno di campionato, più tre in coabitazione, quello per cui Sky ha invece proposto 70 milioni di euro, portando il totale dell'offerta per i diritti TV a 910 milioni. Il passaggio di testimone sembra vicino e la rivoluzione televisiva-calcistica sta per attuarsi, ma molti presidenti nutrono dei dubbi sulla trasmissione quasi integrale del campionato di calcio in streaming.