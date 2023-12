Premier League oggi in TV, dove vedere le partite del Boxing Day in diretta: calendario e orari Il 26 dicembre è da sempre il giorno del Boxing Day della Premier League. Sono cinque gli incontri della 19ª giornata in programma oggi. In campo il Liverpool, il clou è Manchester United-Aston Villa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il giorno più atteso dagli appassionati di Premier League è arrivato. Questo è il giorno del Boxing Day, che però rispetto al solito è leggermente depotenziato, non fosse altro per il numero delle partite che saranno solo cinque, rispetto alle dieci del turno di campionato, che si svilupperà tra oggi, domani e mercoledì. Tutti gli incontri si potranno seguire su Sky, che li manderà in onda nel corso della giornata.

La giornata sarà aperta da Newcastle-Nottingham Forest, che si presenta in panchina con il nuovo allenatore Espirito Santo, si parte alle 13:30. A metà pomeriggio si giocano Sheffield United-Luton, sfida tra ultime, e Bournemouth-Fulham. Mentre alle 18:30 il Liverpool in casa del Burnley proverà il sorpasso all'Arsenal. Il match clou è quello delle 21 e cioè Manchester United-Aston Villa. Chelsea e Manchester City. Giovedì Brighton-Tottenham e Arsenal-West Ham.

Premier League, le partite della 19ª giornata: gli orari

Newcastle-Nottingham Forest, 26 dicembre: ore 13:30

Sheffield United-Luton, 26 dicembre: ore 16

Bournemouth-Fulham, 26 dicembre: ore 16

Burnley-Liverpool, 26 dicembre: ore 18:30

Manchester United-Aston Villa, 26 dicembre: ore 21

Chelsea-Crystal Palace, 27 dicembre: ore 20:30

Brentford-Wolverhampton, 27 dicembre: ore 20:30

Everton-Manchester City, 27 dicembre: ore 21:15

Brighton-Tottenham, 28 dicembre: ore 20:30

Arsenal-West Ham, 28 dicembre: ore 21:15

Dove vedere le partite di Premier League del Boxing Day in TV e streaming

Quattro delle cinque partite del Boxing Day si potranno seguire in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201). Alle 13:30 Newcastle-Nottingham Forest, alle 16 Bournemouth-Fulham. Mentre alle 18:30 c'è Burnley-Liverpool. In serata Manchester United-Aston Villa, kick off ore 21. Mentre Sheffield United-Luton Town si potrà seguire in diretta su Sky Sport Max (canale 205). Streaming possibile per abbonati sia con Sky Go che NOW.