Quattro partite e quattro vittorie: l'Everton di Carletto Ancelotti (che ha festeggiato la 100a panchina) cala il poker contro il Brighton (4-2) e si porta da solo in betta alla Premier League in attesa di sapere cosa faranno Leicester e Liverpool. Un'autentico schiacciasassi l'armata di Ancelotti che infila la quarta vittoria stagionale e si ritrova a punteggio pieno primeggiando in Premier League. Una nuova prova di forza in cui si è distino James Rodriguez, il colombiano preteso dal tecnico e che per il momento lo sta ripagando con prestazioni importanti in campo.

La partita contro il Brighton non ha praticamente storia, con l'Everton capace di amministrare per poi accelerare e affondare a metà match. I due gol del Brighton fanno solamente da contorno alle reti di Calvert-Lewin (16′) al raddoppio di Mina (47′) e alla doppietta personale di James Rodriguez nella ripresa con le reti al 52′ e al 70′ prima del conclusivo 4-2 firmato Bissouma. Dopo sei turni, dunque, l'Everton ha 12 punti, con 12 gol fatti e 5 subiti. Il 50 per cento delle reti segnate porta il nome di Calvert-Lewin che al momento guida con 6 gol anche la classifica marcatori. Un predominio che sta condizionando la Premier dove alcune big, come le due squadre di Manchester e il Tottenham di Mourinho, sono già in forte ritardo.

Fiore all'occhiello di questa prima parte di stagione è stato certamente James Rodriguez, il colombiano che ha ritrovato Ancelotti dopo i trascorsi al Real Madrid ed è letteralmente rinato. Contro il Brighton, oltre la doppietta personale, anche un assist vincente, in secondo dall'inizio della Premier League.

Adesso, per capire se l'Everton potrà restare in vetta alla classifica da solo o dovrà condividerla con altri bisognerà attendere le partite di Leicester e Liverpool. Le Foxes giocheranno in casa domenica alle 13 contro il West Ham. Poi toccherà ai campioni in carica di Klopp, contro l'Aston Villa alle 20.15