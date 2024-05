Postecoglu becca tifosi del Tottenham a tifare contro e perde la testa: aveva ragione Conte Il tecnico degli Spurs si è arrabbiato con un tifoso durante la partita tra il Tottenham e il Manchester City e dopo la partita ha usato parole durissime per descrivere l’ambiente del club londinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tottenham-Manchester City passerà alla storia come l'incontro che ha deciso la Premier League 2023-2024. La doppietta di Haaland consegna, di fatto, il quarto titolo di fila a Guardiola e cancella le speranze di un Arsenal bello e mai domo, che mai come quest'anno ci aveva creduto. Il tecnico degli Spurs Postecoglou durante e dopo l'incontro sia arrabbiato per via dell'atteggiamento di alcuni tifosi del Tottenham, che hanno mostrato la propria ‘gioia' per non aver fatto vincere il titolo agli arci-rivali dei Gunners.

Doppietta di Haaland, il City batte il Tottenham

L'intreccio, a dire il vero, era grosso. Arsenal spettatore e per una volta a tifare con forza per il Tottenham, che ‘solo' pareggiando avrebbe messo su un piatto d'argento il titolo alla squadra di Arteta. Ma gli Spurs la partita l'hanno giocata, non solo per sportività, ma perché vincendo avrebbero avuto la chance di giocarsi il quarto posto (che vale un posto in Champions) con l'Aston Villa (anche se con poche chance). Ha vinto il City, 2-0, con due gol nella ripresa di Haaland. E ora a Manchester si prepara la festa, per fare poker serve battere il West Ham di Moyes, che ha vinto solo due delle ultime undici partite.

Il tiepido supporto dei tifosi del Tottenham

Tra il Tottenham e l'Arsenal c'è una rivalità storica, una rivalità sportiva feroce, che vive a suon di sfottò, più o meno pepati, da decenni. In Inghilterra si gioca sempre per vincere, da sempre è così, ma nonostante ciò c'è stata una frangia, non foltissima, di supporter degli Spurs che terrorizzata dall'idea di vedere l'Arsenal campione d'Inghilterra dopo esattamente vent'anni ha sperato che la loro squadra, seppur con delle residue chance di qualificazione alla Champions perdesse. Per loro sarebbe stata un'ulteriore beffa, perché il titolo ai rivali di una vita l'avrebbe consegnato proprio il Tottenham.

Il duro sfogo del tecnico degli Spurs Postecoglou

Sui social più di qualcuno ha parlato di questo, ma anche al Tottenham Stadium c'è stato chi dalle parole è passato ai fatti. Due tifosi hanno esultato quando Haaland ha raddoppiato. Due, un caso isolato. Ma nello splendido stadio londinesi, però, non si sentiva il solito trasporto e se n'è accorto pure il tecnico Ange Postecoglou che durante l'incontro ha avuto un battibecco forte con un tifoso che probabilmente invitava la squadra a non fare un favore all'Arsenal. L'allenatore di origini greche si gira, non segue la partita per qualche secondo, e va diretto verso qualcuno e lo affronta verbalmente. Parole dure sono volate durante l'incontro, che sarebbe potuto girare nel finale quando Son si è divorato il pari.

Dopo la partita al tecnico del Tottenham è stato chiesto del clima freddo allo stadio e del diverbio con quel tifoso, Postecoglou non è tornato direttamente su quell'argomento, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni durissime sul mondo Spurs dicendo: "Le ultime 48 ore hanno rivelato che le fondamenta sono piuttosto fragili. Ciò vale ovviamente fuori dal club, ma anche dentro il club. Tutto questo è stato un esercizio interessante. Penso sia importante diventare una squadra vincente. Non mi interessano le priorità degli altri. So cosa voglio fare. Non posso dire ai tifosi cosa fare, loro possono esprimersi come vogliono. Ma, quando abbiamo vinto negli ultimi tempi il pubblico ci ha aiutato".

Il ritorno alle durissime parole di Conte

Una critica all'ambiente, durissima, quella di Postecoglou che ricalca quella che più o meno un anno fa fece, prima di andare via, Antonio Conte che disse: "Fino ad adesso ho cercato di coprire, ma questa è una situazione inaccettabile, è 20 anni che c'è questa proprietà e non si è mai vinto nulla, è colpa sempre del club o degli allenatori? Gli allenatori vengono qui e hanno le loro responsabilità. Ma i giocatori? Dove sono i giocatori? La storia del Tottenham è questa: da 20 anni non hanno mai vinto qualcosa e lo sapete perché? Secondo voi la colpa è solo della società o di tutti i tecnici che arrivano?".