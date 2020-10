Esito negativo. Nel ritiro del Portogallo attendevano il risultato dei tamponi svolti su tutta la squadra prima della partenza per la Francia. Domenica sera la nazionale sarà in campo a Saint-Denis per il match di Nations League che vale la leadership del girone C. Il fischio d'inizio ci sarà regolarmente e tra le fila dei lusitani non si annoverano defezioni ulteriori dopo quanto accaduto al portiere, Anthony Lopes. L'estremo difensore del Lione è risultato positivo al coronavirus, per lui come per il gruppo squadra è scattata la profilassi prevista dal protocollo: calciatore in isolamento fiduciario, gruppo sottoposto a ulteriori screening per monitorarne le condizioni di salute.

Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus e di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro non è infetto, come testimoniato dagli esami svolti. CR7 aveva fatto discutere in Italia per la decisione (come altri compagni di squadra che hanno raggiunto le rispettive selezioni) di abbandonare la quarantena predisposta a Torino per i casi di positività di due membri bianconeri (non calciatori). Domani sera proverà a spazzare via le polemiche regalando una grande prestazione alla platea di sostenitori, in patria come in bianconero. Come sta l'ex Real? Lo dice il commissario tecnico, Fernando Santos, nel corso della conferenza stampa di vigilia.

Il Covid è un argomento molto importante – ha ammesso il ct del Portogallo -, una questione seria riguarda tutto il mondo e non solo noi. Gli allenamenti stanno tornando alla normalità, gli stessi giocatori sono rimasti chiusi all'interno del ritiro facendo molta attenzione a tutte le precauzioni. Hanno sostenuto una serie di test e i risultati sono stati tutti negativi.

Dopo la partita con la Francia il Portogallo avrà ancora un incontro in calendario: si tratta della partita in programma mercoledì prossimo all'Estádio José Alvalade di Lisbona contro la Svezia.