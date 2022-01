Porta chiusa in faccia a Balotelli, il sogno del ritorno svanisce: “È una fake news” Mario Balotelli è tornato uomo mercato dopo la buona prima parte di stagione disputata in Turchia, ma una pista che sembrava calda si chiude bruscamente: “È una fake news”.

A cura di Paolo Fiorenza

Mario Balotelli morde il freno per tornare in campo con l'Adana Demirspor dopo la positività al Covid che lo ha colpito quando si trovava a casa in Italia per le festività di fine anno. Il rientro del 31enne bresciano potrebbe avvenire già nel prossimo match in programma sabato prossimo contro il Fatih Karagümrük. La squadra di Montella ha bisogno del suo leader, dopo che l'ultima partita – persa per 1-0 in casa del Konyaspor secondo in classifica – ha interrotto la striscia di 7 risultati utili che andava avanti da un mese e mezzo.

La neopromossa, autentica sorpresa di questa stagione nella Super Lig turca, resta comunque in quinta posizione, ad un solo punto dalla terza piazza occupata in condominio da Besiktas e Hatayspor, col Trabzonspor saldamente primo. Balotelli non vede l'ora di rimpolpare il proprio bilancio stagionale, di 8 reti e 4 assist in 20 partite, anche per dare ulteriore spinta alla sua candidatura a tornare in Nazionale in vista dei fondamentali playoff mondiali.

Mancini ci pensa, ma da qua a marzo serviranno altri gol e prestazioni di livello, oltre a continuare ad avere l'atteggiamento irreprensibile messo in mostra in questi mesi. Super Mario ora è di nuovo uomo copertina e il suo nome è tornato caldo sul mercato. Si è parlato di una big turca momentaneamente in difficoltà, il Galatasasay, si è detto di un ritorno in Serie A, col Genoa soprattutto a farci un pensiero, mentre la Salernitana si è tirata fuori, e negli ultimi giorni è spuntato anche il nome del ricchissimo Newcastle saudita, che per ammissione diretta del presidente dell'Adana Demirspor Murat Sancak sarebbe interessato a Balotelli, con prezzo fissato dal proprietario del club a 10 milioni di euro.

A quanto pare tuttavia i tempi non sono ancora maturi per il ritorno dell'attaccante in Premier League. Fonti interne al club inglese – svela Fabrizio Romano – smentiscono completamente l'operazione, bollata come "fake news". Niente Newcastle dunque per Balotelli, ma la sessione di mercato di gennaio è ancora lunga…