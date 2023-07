Polmone perforato per Mullin dopo l’amichevole con lo United, Bishop sotto accusa: “Stia alla larga” Violento scontro tra il portiere del Manchester United Bishop e l’attaccante del Wrexham Mullin. L’allenatore della matricola se l’è presa contro l’estremo difensore avversario.

A cura di Marco Beltrami

E le chiamano amichevoli. Quella tra Wrexham e Manchester United è stata una sfida molto tesa nonostante in palio non ci fosse nulla. A trionfare è stata la matricola con il risultato di 3-1 contro i Red Devils schierati con una formazione piena di seconde linee. Il match è stato durissimo e a pagarne le conseguenze è stato Paul Mullin che ha rimediato un infortunio molto grave.

L’attaccante del Wrexham ha dovuto fare i conti con un durissimo incidente di gioco con il portiere avversario Nathan Bishop. Uno schianto impressionante tra i due, con l’estremo difensore che in uscita ha travolto il centravanti che si stava fiondando sul pallone nel tentativo proprio di andare in porta. L’impatto è stato molto forte e a pagarne le conseguenze è stato Mullin rimasto a terra dolorante.

Ci sono voluti diversi minuti di soccorsi per Mullin che ha accusato un dolore al petto. Anche i medici della squadra avversaria, lo United, hanno aiutato i colleghi del Wrexham a cercare di curare il giocatore che dopo sei minuti di trattamento è stato accompagnato fuori dal campo. Necessario il sostegno di due medici e anche di una maschera con l’ossigeno per aiutarlo nella respirazione.

Trasportato in ospedale, al capocannoniere del Wrexham è stato riscontrato un polmone perforato. Necessario dunque il ricovero con Mullin che ha inviato un messaggio dalla stanza del nosocomio per tranquillizzare tutti. Bishop invece dopo essere stato ammonito ha ricevuto i fischi degli avversari per tutto il match e si è poi scusato pubblicamente con l’avversario: "Volevo solo condividere le mie più sincere scuse con Mullin. Un completo errore di valutazione e un vero incidente con 0 intenti malevoli! Ti auguro la più rapida guarigione e spero di vederti tornare a segnare gol il prima possibile!"

Furioso l’allenatore del Wrexham contro il portiere dello United. Queste le parole di Parkinson: “Sono furioso per questo, devo essere onesto con voi. È stata un’uscita goffa e spericolata in una partita di pre-campionato e non ne sono affatto contento. Abbiamo appena ricevuto una telefonata dall'ospedale per informarci che ha una piccola puntura nel polmone. Non ho visto il portiere e probabilmente è meglio che stia alla larga da noi per il momento perché non siamo molto contenti. Sarebbe dovuto essere un rosso dritto".