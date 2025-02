video suggerito

Pohjanpalo fa gol e si prende gli applausi dei tifosi avversari: la sportività del pubblico di Cosenza Joel Pohjanpalo fa gol e si prende gli applausi dei tifosi avversari: la grande sportività del pubblico di Cosenza.

A cura di Vito Lamorte

Joel Pohjanpalo fa gol e si prende gli applausi dei tifosi avversari: la grande sportività del pubblico di Cosenza. L'attaccante del Palermo ha segnato il suo secondo gol da quando è approdato in rosanero e al stadio Marulla ha chiuso la pratica per la squadra di Alessio Dionisi, prendendosi anche gli applausi del pubblico di casa quando è stato richiamato in panchina al minuto 89 per lasciare spazio a Federico Di Francesco.

Il Palermo ha vinto per 3-0 con una prova convincente ma di fronte aveva un Cosenza che sembra sempre più arrendevole. I rosanero erano andati in vantaggio nel primo tempo con Pierozzi e avevano raddoppiato nella ripresa con un rigore di Brunori. Il sigillo finale di Pohjanpalo e il bel gesto da parte del pubblico cosentino nei confronti del calciatore finlandese.

Pohjanpalo fa gol e si prende gli applausi dei tifosi del Cosenza

Pohjanpalo è stato il colpaccio di mercato del Palermo nella sessione invernale per invertire la tendenza negativa della prima parte di stagione e giocarsi tutte le sue carte nella seconda parte dell'annata: l'ex Venezia ha collezionato, fino a questo momento tre presenze con la maglia dei siciliani, e ha lasciato il segno con due goal e un assist.

A Cosenza ha segnato la rete del 3-0 per la squadra di Alessio Dionisi prima di prendersi gli applausi del pubblico di casa al momento del cambio con Di Francesco nei minuti finali: un gesto di grande sportività da parte dei tifosi del Cosenza, che stanno vivendo un momento complicato ma non hanno perso la loro correttezza e la loro lealtà nei confronti di un avversario meritevole.

Quella di oggi è la terza presenza di Pohjanpalo con il Palermo: dopo l'esordio contro lo Spezia è arrivato il primo sigillo nel pareggio contro il Mantova, su rigore, dopo l'assist a Verre nello stesso match. Oggi la rete che va in concomitanza con la vittoria. Un impatto niente male da parte dell'ex Venezia.