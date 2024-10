video suggerito

Pogba rivendica la sua innocenza nel caso doping: “Mi hanno restituito ciò che mi era stato tolto” Paul Pogba tira un sospiro di sollievo per la riduzione della squalifica per doping: “Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul Pogba scalpita per poter tornare in campo: la squalifica di quattro anni per doping gli è stata ridotta a 18 mesi e da marzo 2025 potrà riprendere ufficialmente la sua carriera. Il rebus riguarda la squadra, dato che la permanenza alla Juventus sembra sempre più improbabile e per lui si potrebbero spalancare le porte di nuovi campionati. La grande suggestione è quello che lo porterebbe al Marsiglia di De Zerbi, ma nulla è stato ancora deciso.

Intervenuto a L'Equipe per a promozione del film "Quatre zeros" in cui recita una parte, il centrocampista francese ha lasciato qualche indizio sul suo futuro e si è sbilanciato per la prima volta anche sulla riduzione della sua squalifica. Pogba continua a dichiararsi innocente e a giudicare ingiusta la sanzione di quatto anni che gli era stata imposta all'inizio di questo caso.

Pogba parla della riduzione della squalifica

Per la prima volta il giocatore si è espresso su questo argomento e sulla possibilità di tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra a partire da gennaio. La prima uscita ufficiosa avverrà a novembre, nell'evento organizzato a Dubai dalla Kings Cup, ma poi a marzo potrà riprendere a giocare nelle partite ufficiali. Pogba tira un sospiro di sollievo e proclama la sua innocenza: "Sono davvero felice. Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni? Potrò tornare a fare ciò che amo di più. È come se mi fosse stata data un’altra possibilità, mi è stato restituito qualcosa che mi era stato tolto. È una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriverà velocemente. Ed è qualcosa che non vedo l’ora di fare"

Leggi anche Pogba e quel contratto pesantissimo con la Juventus: perché non lo rivedremo più in bianconero

Il futuro di Pogba

Resta da capire quale sarà la squadra pronta ad accoglierlo. Difficile che possa continuare con la Juventus e per questo Evra, suo grande amico, gli ha aperto le porte per un possibile approdo al Marsiglia: "La prendo a ridere perché è lo zio Pat, lo ha detto scherzando. Sono ancora sotto contratto quindi non è credibile". I prossimi passi restano ancora un mistero ma Pogba non si preclude nulla in questo momento che si sta godendo con gioia per il risvolto che ha portato alla sua vita.

In ogni caso un ritorno in patria potrebbe essere un'opzione che considererà nelle prossime settimane. Il centrocampista non si sbilancia ancora, anche perché è sotto contratto con la Juventus: "Sono in un club, sto solo pensando a tornare e ad uscire da questa situazione. Certo, non si sa cosa ci riserverà il domani, quindi mai dire mai".