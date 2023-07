Pochettino preoccupato da Dele Alli, deve telefonargli: “Voglio vedere costa sta succedendo” Mauricio Pochettino ha dichiarato di voler telefonare a Dele Alli. Il suo ex pupillo al Tottenham sembra essersi completamente perso e l’allenatore del Chelsea vuole ora recuperarlo una volta tornato in Inghilterra: “Voglio capire con lui cosa sta succedendo”.

Chiamatela pure "operazione di soccorso" perché quella che Mauricio Pochettino, nuovo allenatore del Chelsea, vuole effettuare nei confronti di Dele Alli, non si discosta molto da questa definizione. Il tecnico argentino si è da poco insediato sulla panchina dei Blues con l'obiettivo di risollevare le sorti di una squadra finita fuori da ogni competizione europea dopo la disastrosa Premier giocata lo scorso anno. Forte anche di una decisa rifondazione della rosa voluta dal club che sta cedendo giocatori a grappoli dopo averne acquistati altrettanti tra la scorsa finestra di mercato estiva e quella invernale, Pochettino deve ora solo pensare a come far giocare questo Chelsea e cercare di concorrere per il titolo.

In tutto questo però c'è ancora qualche riflessione da fare, magari anche di mercato. Già, perché in un'intervista rilasciata al The Sun, Pochettino si è lasciato andare parlando di un suo vecchio pupillo: Dele Alli. L'esplosione del giovane fantasista inglese avvenne proprio nel Tottenham da lui allenato prima di un netto declino e due prestiti finiti male. Oggi di proprietà dell'Everton, il giocatore ha grande voglia di riscattarsi e Pochettino ha promesso di volerlo telefonare per capire cosa gli sia successo.

Alli ha giocato un ruolo chiave nel Tottenham che ha lottato per il titolo di Premier League nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 e ha giocato la finale di Champions League 2019 poi persa dagli Spurs. Tuttavia, da quando si è trasferito all'Everton nel 2022, il 27enne non è riuscito ad imporsi né a ripetere le splendide prestazioni ammirate proprio quando giocava tra le fila dei londinesi.

Motivo per cui l'Everton è stato costretto a girarlo in prestito al Besiktas la scorsa stagione che anche in questo caso ha potuto constatare il lento e inspiegabile declino del giocatore fischiato più volte anche dal popolo turco. Una condizione attuale inaccettabile per Pochettino che, una volta ritornato in Inghilterra, ha affermato di voler entrare in contatto con il suo ex giocatore nella speranza di rimetterlo in carreggiata.

“Spero di avere un po' di tempo per chiamarlo e vedere perché stia accadendo tutto ciò – ha spiegato Pochettino -. È un bravo ragazzo e voglio parlare un po' con lui. Voglio aiutarlo e vedere cosa sta succedendo", ha detto il manager argentino a The Sun aggiungendo: "È ancora giovane. Di sicuro ha la mentalità".

Alli è ora tornato all'Everton e si dice che sia stato uno dei primi giocatori a presentarsi all'allenamento pre-campionato. Da capire se eventualmente Pochettino con questo contatto personale voglia anche dargli la possibilità di farlo trasferire al Chelsea per essere costantemente sotto la sua guida dopo qualche anno di distanza dal Tottenham.