Poca fortuna in Serie A, ora incanta anche Pogba: “Sto aspettando la tua maglia” Andreas Pereira sta incantando in Brasile con la maglia del Flamengo dopo una stagione tra alti e bassi alla Lazio. Il centrocampista offensivo di proprietà del Manchester United ha segnato una rete strepitosa direttamente su calcio di punizione e si è guadagnato i complimenti di tanti big, tra i quali anche Pogba.

A cura di Marco Beltrami

Nella scorsa stagione l'abbiamo visto in Italia con la maglia della Lazio. Andreas Pereira duttile centrocampista offensivo di origini belga ma naturalizzato brasiliano, pochi mesi fa ha ancora una volta cambiato casacca. Il Manchester United, club proprietario del suo cartellino, lo ha spedito in prestito in patria, al Flamengo. E qui Pereira si sta ben disimpegnando come confermato dai 3 gol segnati in 11 presenze. L'ultimo poi, è stato una perla assoluta che ha fatto il giro del mondo, con i complimenti anche arrivati dai suoi ex compagni e in primis da Paul Pogba.

Nell'ultimo match di campionato tra il Flamengo e la Juventude, Andreas Pereira ha conquistato la scena. Suo il gol del definitivo 3-1, con una prodezza balistica direttamente da calcio di punizione. Il centrocampista da posizione molto distante ha preso la mira, e spedito il pallone nel sette, con buona pace del portiere avversario che non ha potuto nulla nonostante un tuffo plastico. 3-1, tutti a casa, e applausi a scena aperta per Pereira che si sta togliendo delle grandi soddisfazioni in Brasile, dopo un'esperienza tra alti e bassi in Italia dove è riuscito ad accumulare 26 presenze, ma quasi mai da titolare.

Ora però ecco l'exploit, con la soddisfazione di aver infranto quello che era diventato un vero e proprio tabù per il Flamengo, che non segnava un gol su calcio di punizione da ben 1221 giorni, in particolare da una rete dell'ex juventino Diego. E il video del gol postato da Pereira su Instagram ha subito fatto incetta di commenti. Tra i complimenti, oltre a quello del connazionale Lucas Leiva e di Romelu Lukaku, anche quello del compagno Paul Pogba che non aspetta altro che la maglietta di Pereira: "Bello! Veramente bello, ma sto ancora aspettando la mia maglietta".