Playoff Serie C, Palermo in semifinale col brivido: l’Entella spaventa il Barbera ma alla fine è 2-2

A cura di Michele Mazzeo

Il Palermo può ancora coltivare il sogno della promozione in Serie B. I rosanero hanno eliminato l'Entella nei quarti di finale dei playoff nazionali di Serie C e accedono alle semifinali dove affronteranno la FeralpiSalò (che ha fatto fuori la Reggiana). A sfidarsi nell'altra semifinale saranno invece il Catanzaro e il Padova che hanno avuto rispettivamente la meglio su Monopoli e Juventus Under 23.

Dopo la vittoria in trasferta dell'andata il Palermo di Silvio Baldini ha infatti pareggiato 2-2 contro la Virtus Entella allo stadio Barbera con i padroni di casa che, dopo esser stati sotto di due gol, hanno rimontato nel finale grazie ai provvidenziali gol di Soleri e Fella. I rosanero staccano così il pass per il penultimo atto dei play-off nazionali che stabiliranno chi, insieme alle vincitrici dei tre gironi (Modena, Sudtirol e Bari), parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Prossimo avversario sulla strada della compagine siciliana sarà dunque la FeralpiSalò che ha eliminato a sorpresa la favorita Reggiana.

Nell'altro lato del tabellone a sfidarsi per l'accesso alla finale dei playoff saranno invece il Catanzaro (che con l'1-0 casalingo di oggi, firmato da Biasci, sommato al 2-1 dell'andata, ha eliminato il Monopoli ai quarti) e il Padova che, nonostante la sconfitta per 1-0 tra le mura amiche per mano della Juventus Under 23 nel match di ritorno (gol dell'argentino Enzo Barrenechea), in virtù del successo di Torino e della regola che in caso di parità di risultati e gol segnati premia la squadra testa di serie, riesce a passare il turno potendo dunque ancora sperare nella promozione in Serie B.