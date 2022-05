Playoff Serie C oggi in TV: Triestina-Palermo su Rai Play, Foggia-Entella su Sky. Dove vedere le partite La corsa per andare in Serie B prosegue con il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Scopriamo dove vedere in TV i prossimi incontri decisivi.

A cura di Enrico Scoccimarro

Domani comincerà il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il lungo e complesso torneo di fine stagione per decretare la quarta promossa nel campionato di Serie B giunge dunque alla sua terza fase. Dopo l'ultimo turno dei playoff girone, si sono qualificate in questa fase Juventus U23, Foggia, Triestina, Pescara, Entella e Monopoli. Qui poi entreranno in scena le terze classificate e la migliore quarta dei gironi della regular season. Il nuovo tabellone è già stato sorteggiato. Vediamo ora dove si potranno vedere in TV gli incontri in programma

Playoff Serie C oggi in tv e streaming: il programma delle partite del primo turno

Le partite del primo turno dei playoff nazionali di Serie C sono tutte in programma domenica 8 maggio. Sono 5 le sfide d'andata in programma oggi, con il ritorno previsto per il 12 maggio. Tutti i match sono visibili in live streaming sulla piattaforma online Eleven sports, accessibile anche ai possessori di Smart TV. Gli abbonati Sky potranno poi seguire 4 delle partite in programma (visibili anche in streaming su Sky Go), con una invece che sarà visibile in chiaro in streaming su Rai Play. Ecco il programma completo delle dirette TV e streaming con gli orari:

Triestina-Palermo, domenica 8 maggio ore 17.30, Rai Play, Eleven sports

Juventus U23-Renate, domenica 8 maggio ore 18.00, Sky Sport, Eleven sports

Foggia-Entella domenica 8 maggio ore 18.00, Sky Sport, Eleven sports

Pescara-Feralpisalò domenica 8 maggio ore 19.00, Sky Sport, Eleven sports

Monopoli-Cesena domenica 8 maggio ore 20.00, Sky Sport, Eleven sports

Foggia-Entella in diretta TV su Sky oggi domenica 4 maggio

Il match tra il Foggia e l'Entella è uno dei più attesi del primo turno dei playoff nazionali. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in particolare sul canale Sky Sport 252. La gara sarà disponibile anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Eleven Sports, visibile su Smart TV o grazie a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast, per le TV normali. Per quanto riguarda lo streaming, oltre ad Eleven, gli utenti Sky potranno sfruttare l'app loro riservata Sky Go.

Triestina-Palermo oggi 8 maggio in chiaro su Rai Play

Dove vedere in TV Triestina-Palermo? Come da copione il match del Nereo Rocco sarà visibile su Eleven sports. Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno seguire il confronto sulle proprie Smart Tv, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast, a supporto della loro televisione. Il match tra la Triestina e il Palermo sarà visibile anche in chiaro, ma solo in streaming grazie all'app di Rai Play. Dunque nessuna diretta TV su Rai Sport, ma sull'applicazione gratuita del servizio pubblico, scaricabile anche sulle Smart TV. Per seguire il confronto in streaming, basterà collegarsi su dispositivi fissi o portatili a Eleven Sports, servizio riservato agli abbonati o su Rai Play, gratuitamente.