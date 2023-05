Playoff Serie B oggi in TV, Sudtirol-Bari dove vederla: formazioni e diretta streaming Sudtirol-Bari è la partita valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Fischio d’inizio oggi alle ore 20:30 per il match che sarà visibile in TV su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle formazioni.

A cura di Marco Beltrami

Sudtirol-Bari è la partita valida per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Si gioca oggi lunedì 29 maggio alle ore 20:30 allo stadio Druso di Bolzano con il ritorno in programma allo stadio San Nicola di Bari venerdì 2 giugno. In palio la finale degli spareggi contro la vincente di Parma-Cagliari e la promozione in Serie A. La squadra di Bisoli ha già giocato un match dei playoff battendo di misura la Reggina, mentre quella di Mignani entra in gioco ora.

In campionato Sudtirol e Bari pareggiarono in Puglia, con il successo dei biancorossi in trasferta in Trentino. Il regolamento dei playoff prevede che in caso di parità nel conto dei gol tra andata e ritorno, a volare in finale sarebbe la formazione di Magnani per il miglior piazzamento in classifica in campionato.

Dove vedere Sudtirol-Bari in diretta TV

Dove vedere Sudtirol-Bari in TV? La partita dei playoff di Serie B sarà trasmessa su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), ma anche su DAZN. Inoltre il match che non sarà visibile in TV in chiaro, si potrà seguire anche sui due portali Helbiz Live e OneFootball, a pagamento.

Sudtirol-Bari dove vederla in streaming

Sudtirol-Bari si potrà vedere in streaming sull'app di DAZN, ma anche su Sky con gli abbonati che potranno sfruttare l'app loro dedicata Sky GO. Attraverso dispositivi portatili e computer, si potrà vedere la partita dei playoff anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Sudtirol-Bari

Bisoli per il suo Sudtirol potrebbe affidarsi a Casiraghi e Rover sulle corsie, con Mazzocchi e Odogwu di punta. Mignani invece con un Bari a trazione anteriore con Cheddira ed Esposito in avanti. Queste le probabili formazioni:

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu. Allenatore: Bisoli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani