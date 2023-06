Playoff Serie B oggi in TV, Bari-Sudtirol dove vederla: formazioni e diretta streaming Il Bari ospita il Sudtirol per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022-2023: si gioca oggi, 2 giugno 2023, alle ore 20:30 allo stadio San Nicola e il match sarà visibile in TV e streaming su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball.

Playoff Serie B oggi in TV, Bari–Sudtirol dove vederla in TV e streaming.

Bari-Sudtirol è la partita valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022-2023. Si gioca venerdì 2 giugno 2023 allo stadio San Nicola di Bari ore 20:30 con diretta TV e streaming su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball.

Nella sfida d'andata giocata allo stadio Druso di Bolzano a imporsi sono stati gli altoatesini di Pierpaolo Bisoli per 1-0 grazie al gol di Matteo Rover nei minuti di recupero e ora per i pugliesi, che nel primo match sono parsi un po' rinunciatari, sono obbligati a vincere: per accedere alla finale il Bari deve ‘pareggiare' i conti, dunque vincere con almeno un gol di scarto e così potrà sfruttare il suo miglior piazzamento nella Regular Season. Per questo servirà tutta la carica del pubblico barese, infatti sono previsti circa 50mila spettatori al San Nicola per continuare a credere nel sogno promozione.

Chi avrà la meglio in questa contesa se la vedrà nella finale dei playoff contro la vincente di Parma-Cagliari: ci sarò in palio la promozione in Serie A.

Le probabili formazioni di Bari-Sudtirol. Mignani punterà su Benali sulla trequarti con Esposito al fianco di Cheddira in attacco. Bisoli sceglie Casiraghi come spalla di Odogwu per far male in ripartenza alla difesa pugliese.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Benali; Esposito, Cheddira. Allenatore: Mignani.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Lunetta, Tait, Fiordilino, Belardinelli; Odogwu, Casiraghi. Allenatore: Bisoli.

Partita: Bari-Sudtirol

Quando: venerdì 2 giugno 2023

Orario: 20:30

Dove: Stadio San Nicola, Bari

Diretta TV: DAZN, Sky, Helbiz, OneFootball

Diretta streaming: DAZN, Sky GO, Helbiz Live, Onefootball

Competizione: Serie B, ritorno semifinale playoff

Dove vedere Bari-Sudtirol in diretta TV

Dove vedere Bari-Sudtirol in TV? La partita dei playoff di Serie B sarà trasmessa su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), ma anche su DAZN. Inoltre il match che non sarà visibile in TV in chiaro, si potrà seguire anche sui due portali Helbiz Live e OneFootball, a pagamento.

Bari-Sudtirol dove vederla in streaming

Bari-Sudtirol si potrà vedere in streaming sull'app di DAZN, ma anche su Sky con gli abbonati che potranno sfruttare l'app loro dedicata Sky GO. Attraverso dispositivi portatili e computer, si potrà vedere la partita dei playoff anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW.

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Bari-Sudtirol

Mignani cambia solo un uomo rispetto all'andata: Benali sarà il trequartista pronto ad innescare la coppia d'attacco formata da Esposito e Cheddira. Bisoli punta sulla velocità di Casiraghi e sulla forza di Odogwu.

