Monza-Brescia dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della partita dei play off di Serie B Il Monza affronta in casa il Brescia dopo averlo battuto in trasferta per 2 a 1. Alla squadra di Berlusconi basta così non perdere con più di un gol di scarto per accedere in finale.

A cura di Enrico Scoccimarro

Monza e Brescia oggi si giocano la qualificazione alla finale playoff di Serie B per continuare a sognare la promozione in Serie A. Monza–Brescia è la semifinale di ritorno: il derby lombardo si gioca oggi alle 21:00 all'U-Power Stadium (sold out per l'occasione) e si vede in diretta tv su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz.

I pronostici sorridono alla squadra del patron Silvio Berlusconi: all'andata al Rigamonti la partita si è conclusa con il successo del Monza per 2-1. Alla rete segnata nelle battute iniziali da Moreo, ha risposto Gytkjaer, che prima ha siglato il goal del pareggio al 44° e poi, al 51°, ha trasformato il calcio di rigore che è valso il sorpasso. Gli uomini di Stroppa hanno quindi un importante vantaggio e sono nettamente favoriti per il passaggio perchè possono sfruttare il fattore campo e hanno tre risultati utili a disposizione: la vittoria, il pareggio o la sconfitta con un goal di scarto. Al Brescia di Corini, di conseguenza, servirà necessariamente vincere con due o più reti di scarto per approdare in finale.

Le probabili formazioni di Monza-Brescia: il Monza scenderà in campo praticamente con la stessa formazione presentata al Rigamonti, eccezion fatta per la mezzala Ciurria che potrebbe essere rimpiazzato da Colpani. Corini invece potrebbe cambiare i terzini, con Bertagnoli e Pajac che prenderebbero il posto di Sabelli e Huard.

Partita: Monza-Brescia

Monza-Brescia Giorno: domenica 22 maggio 2022

domenica 22 maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky Sport (canale 252)

Sky Sport (canale 252) Diretta streaming: DAZN, Helbiz Live

DAZN, Helbiz Live Competizione: Serie B, playoff

Monza-Brescia, dove vederla in TV e streaming

È possibile utilizzare diverse modalità per guardare Monza-Brescia in TV. Su una moderna smart tv oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, si potrà assistere al match su DAZN. Si potrà poi vedere la partita anche su Sky Sport (al canale numero 252 del satellite) e su Helbiz Live.

Anche per lo streaming, sono disponibili le stesse piattaforme ma con ingressi da dispositivi diversi: su DAZN accedendo al sito ufficiale o scaricando l'app sui propri dispositivi mobili, su Sky attraverso l'app SkyGo e infine su Helbiz Live accedendo dal sito.

Serie B, le probabili formazioni di Monza-Brescia

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Parola; D’Alessandro, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Bertagnoli, Mangraviti, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio. Allenatore: Corini