Pizzicato a 200km/h in autostrada: che stangata per Riyad Mahrez Ryad Mahrez, stella del Manchester City e della nazionale algerina, dovrà fare i conti con un divieto di circolazione dopo che è stato sorpreso a viaggiare alla guida della sua auto ad una velocità ampiamente superiore a quella consentita. Multa salata per l’ex pupillo di Claudio Ranieri al Leicester.

A cura di Marco Beltrami

È arrivata la prevedibile stangata per Riyad Mahrez. Il calciatore 30enne del Manchester City e della nazionale algerina dovrà fare i conti con un divieto di circolazione dopo che è stato sorpreso a viaggiare alla guida della sua auto ad una velocità ampiamente superiore a quella consentita in autostrada. L'ex Leicester è stato anche punito con una multa molto salata.

Il fattaccio è avvenuto prima dell'estate. Mahrez si trovava sull'autostrada inglese M6 con la sua Audi RS6 grigia da 100mila sterline (ovvero 120mila euro), quando è stato pizzicato vicino allo svincolo 11 per Cannock, ad una velocità di 120 miglia orarie, ovvero quasi 200 chilometri all'ora. Pizzicato dagli agenti della polizia stradale, Mahrez si è poi dichiarato colpevole di eccesso di velocità di fronte ai magistrati dello Staffordshire. Una violazione della legge che gli è costata cara: 2500 sterline di multa (poco meno di 3000 euro, una cifra irrisoria per il calciatore alla luce del suo ricco ingaggio da 160mila sterline a settimana) e soprattutto un divieto di circolazione di 56 giorni. Un provvedimento questo dunque che gli impedirà di recarsi agli allenamenti per esempio alla guida del proprio mezzo.

Non è la prima volta che la stella africana si rende protagonista di violazioni al codice della strada. Quando era al Leicester nel 2016 aveva già ricevuto un divieto di circolazione di sei mesi per aver guidato a 77mph in una zona di 50mph. In tre occasioni poi ha ammesso di non aver fornito dettagli alla polizia incassando così una multa da 900 sterline. Nel 2019 poi come se non bastasse il suo Suv Bentley era stato trovato all'esterno di un ristorante di Manchester, senza assicurazione. Un'altra situazione costatagli una brutta figura e un'ulteriore sanzione.