Pisa-Inter dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole L’Inter gioca contro il Pisa la quarta amichevole della pre-season 2024-2025: si tratta di una vera e propria sfida in famiglia tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi, che si gioca venerdì 2 luglio alle ore 19.30. Diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scende in campo per la quarta amichevole estiva contro il Pisa. Si tratta di una vera e propria sfida in famiglia tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi, che si ritroveranno di fronte in panchina all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani venerdì 2 luglio con fischio d'inizio alle ore 19.30 e diretta TV e streaming su DAZN.

Simone Inzaghi nell'amichevole di Pisa non avrà a disposizione chi è arrivato in fondo all'Europeo e alla Copa America, ovvero de Vrij, Dumfries e Lautaro Martinez; ma potrà disporre di tutti gli italiani rientrati da qualche giorno e degli ultimi reduci da EURO 2024 come Sommer e Calhanoglu. Prende sempre più forma la squadra che se la vedrà con il Genoa nella partita d'esordio in campionato.

La pre-season si chiuderà con due match internazionali: il primo mercoledì 7 agosto allo U-Power Stadium di Monza l'Al-Ittihad, formazione del campionato saudita, e il secondo domenica 11 agosto col Chelsea a Stamford Bridge.

Partita: Pisa-Inter

Dove: Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa

Quando: venerdì 2 agosto 2024

Orario: 19.30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Pisa-Inter in diretta TV

L'amichevole dell'Inter in casa del Pisa verrà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha acquisito i diritti delle prime uscite ufficiali dei Campioni d’Italia durante la fase di preparazione della stagione. Telecronaca affidata ad Alberto Santi.

Pisa-Inter dove vederla in diretta streaming

La partita della squadra campione d'Italia in carica di Simone Inzaghi contro il Pisa di Pippo Inzaghi si potrà vedere in diretta streaming sempre su DAZN.

La probabile formazione dell'Inter contro il Pisa

Zielinski dovrebbe giocare dall'inizio e qualche minuto in più rispetto all'ultima uscita contro il Las Palmas l'avranno Barella, Bastoni e Dimarco. Tra i pali ancora Martinez ma non è detto che Sommer non possa subentrare nella ripresa.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Y. Bisseck, L. Agoumé, A. Fontanarosa; I. Kamate, P. Zielinski, K. Asllani, H. Mkhitaryan, C. Augusto; M. Taremi, J. Correa. All. Simone Inzaghi.