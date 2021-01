Andrea Pirlo è tornato a parlare per la conferenza stampa della vigilia del prossimo match di campionato, contro la Sampdoria. Che vedrà la Juventus all'inseguimento di Inter e Milan, rispettivamente seconda e prima in classifica. Una vigilia ‘condita' dalle critiche a Cristiano Ronaldo, reo di aver violato le norme anti Covid festeggiando il compleanno di Georgina in Val d'Aosta. Il tecnico bianconero non si è tirato indietro alle domande sull'argomento, spiegando il proprio punto di vista.

Mentre ci sono in corso accertamenti sulla possibile violazione da parte di Cristiano Ronaldo sulle normative in vigore anti coronavirus da parte dei Carabinieri, Pirlo chiude l'argomento velocemente sorvolando sulle polemiche nate in queste ultime ore: "Ronaldo aveva il giorno libero e nella vita privata – come tutti gli altri – può fare ciò che meglio crede. Se giudico? All'interno del campo ci sono io, fuori dal campo sono solamente cittadini liberi e ognuno si prende le responsabilità di ciò che fa o dice".

Argomento chiuso, dunque, per il tecnico bianconero che rivolge lo sguardo alla rincorsa scudetto dopo aver intascato la vittoria in Supercoppa e conquistata la semifinale di Coppa Italia. Il tutto dopo il rumoroso ko contro l'Inter a San Siro debitamente dimenticato: "Oggi si allenato tutti i giocatori a disposizione, poi valuteremo. Dybala? E' ancora a parte, sta cercando di recuperare. Per quanto riguarda De Ligt e Chiellini non abbiamo ancora deciso, Mathias è stato fermo per un po' e ha giocato l'altra sera la sua prima partita quindi vediamo come recupererà. Affrontare la Sampdoria sarà delicato, una partita difficile così come tutte le squadre allenate da Ranieri".

Tema caldo extra match anche la rissa tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia e relativa, blanda sanzione del Giudice Sportivo: "Non so la squalifica, non ho seguito perché mi stavo preparando per la conferenza. Un commento? Mi astengo: sono cose che sono successe su un altro campo quindi è giusto che non entro in queste valutazioni"