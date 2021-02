Andrea Pirlo non può che essere soddisfatto della prova e della vittoria della Juventus sul campo dell'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Il mister bianconero ha rivisto la sua squadra, irriconoscibile poche settimane fa nel confronto diretto di Serie A. L'allenatore nel finale si è tolto il lusso di sostituire Cristiano Ronaldo, che come al solito non ha gradito il fatto di uscire prima del fischio finale. Pirlo però ha minimizzato, facendo riferimento alla necessità di far rifiatare il suo giocatore più rappresentativo.

Pirlo e le parole dette a Ronaldo al momento della sostituzione in Inter-Juventus

Al momento di lasciare il terreno di gioco Cristiano Ronaldo ha avuto un confronto con Andrea Pirlo. Una situazione legata sia alla volontà di non uscire, sia alle lamentele per le scelte di un compagno, ovvero Kulusevski, che ha sbagliato a suo dire alcuni passaggi: "Cristiano insostituibile? Ronaldo è un punto fondamentale della squadra, ma qualche volta può anche rifiatare. Lui è sempre al top e lo ha dimostrato anche questa sera. Cosa gli ho detto? Quando è uscito gli ho detto che doveva rientrare perché c’è una partita importante sabato, e lui deve essere al top, come in questa partita".

Per quanto riguarda invece la metamorfosi della Juventus, rispetto al confronto perso malamente in Serie A, Pirlo ha le idee chiare: "Quello era stato un passo a vuoto, e ci è servito da lezione. Ci siamo ricompattati e abbiamo lavorato sugli errori trovando altre vittorie, comunque non abbiamo ancora fatto niente perché c'è il ritorno. Sappiamo della nostra forza, la dobbiamo mettere in campo in ogni partita. La svolta dei risultati delle ultime giornate? La vittoria della Supercoppa. Vincere una Coppa ti dà stimoli importanti".