Andrea Pirlo ha regalato un piccolo colpo di scena a poco meno di un quarto d'ora dal termine di Inter-Juventus di Coppa Italia, sostituendo Cristiano Ronaldo. Non è usuale vedere il portoghese lasciare il campo, e le sue reazioni lo confermano. Anche in questa occasione, il bomber autore di una doppietta, ha sfoderato un'espressione corrucciata. Una situazione però non legata solo alla decisione del tecnico, ma anche all'insoddisfazione per la prestazione di un compagno che non lo ha assistito nel migliore dei modi.

Al minuto 76′ della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, Andrea Pirlo ha deciso di far rifiatare Cristiano Ronaldo. Al bomber autore della doppietta rivelatasi poi decisiva ai fini della vittoria dei bianconeri, è stato concesso un po' di riposo in vista del prossimo impegno, in programma sabato contro la Roma. Al momento della sostituzione però CR7 ha catalizzato l'attenzione, con una reazione tutt'altro che tranquilla. Espressione di disappunto per il bomber che poi al momento di salutare Pirlo si è platealmente lamentato.

Inevitabile pensare ad un nervosismo legato alla sostituzione, per un giocatore che anche in passato non ha gradito le scelte dei predecessori di Pirlo, basti pensare in primis a Sarri. E invece le lamentele di Cristiano Ronaldo nei confronti dell'allenatore non erano solo sull'uscita dal campo, ma anche sul comportamento in campo di un compagno di squadra, ovvero Dejan Kulusevski. Come confermato dalla Rai infatti, al bomber non sono piaciute alcune scelte dello svedese che non gli ha garantito l'assistenza ideale. Una situazione legata anche all'adrenalina del campo, visto che poco dopo CR7 ha cambiato completamente atteggiamento. Una volta accomodatosi in panchina, Ronaldo ha a più riprese incoraggiato tutti i compagni, a gran voce.