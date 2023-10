Pirlo smascherato da un suo ex calciatore: “Gli italiani fumavano nello spogliatoio davanti a lui” Un ex giocatore allenato da Andrea Pirlo smaschera l’attuale tecnico della Sampdoria rivelando i suoi particolari metodi. Nello specifico, lasciava troppa libertà: “Fumavano negli spogliatoi davanti a lui”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Andrea Pirlo non sta vivendo un momento felicissimo come allenatore della Sampdoria. Il tecnico bresciano, dopo aver concluso la sua avventura al Fatih Karagümrük in Turchia, è tornato su una panchina italiana. Nel nostro calcio l'abbiamo visto infatti solo allenare la Juventus per una stagione vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana (ultimi trofei conquistati dalla Vecchia Signora ndr) prima che la società decidesse di esonerarlo facendo tornare Massimiliano Allegri.

Oggi ai blucerchiati in Serie B è penultimo e nonostante gli sforzi del presidente Radrizzani e della nuova società, la squadra sembra fare ancora fatica in campo. Nel frattempo però, nel corso di un’intervista rilasciata all'account YouTube "FilthyFellas", Colin Kazim-Richards, giocatore molto noto e attualmente svincolato dopo aver giocato anche nel Feyenoord e al Celtic, ha parlato della sua ultima esperienza in Turchia proprio al Karagumruk allenato da Pirlo. L'allenatore bresciano lasciava tanta libertà, specie ai giocatori italianai, ha rivelato Kazim-Richards. Il giocatore svela: "Li lasciava fumare davanti a lui negli spogliatoi".

Kazim–Richards con la maglia del Derby County, oggi è svincolato.

Kazim-Richards ha giocato anche al Brighton, allo Sheffield United e al Derby County. A 37 anni, è ancora a caccia di una nuova avventura ma non dimentica i metodi particolari adottati da Pirlo che a suo dire lasciava troppa libertà ai giocatori, specie agli italiani. "Avevamo molti italiani che fumano in squadra – ha detto – In Turchia si può, dipende dall'allenatore. L'anno scorso con Pirlo potevano fumare". Il giocatore svela particolare curiosi rispetto a questa questione: "Loro fumano senza sosta prima della partita, durante l'intervallo e rimanevano seduti lì a fumare".

Il giocatore per un attimo fa capire di essere rimasto sorpreso, specie perché Pirlo era stato uno dei giocatori più importanti al mondo e per Kazim era impensabile potesse tollerare quel tipo di comportamento: "Pirlo parlava e loro erano là a fumare – aggiunge ancora – Sia ben chiaro che la mia non è un’accusa, è una questione di cultura. Non c’è nulla di illegale”. Pirlo ha poi lasciato il Karagumruk alla fine della scorsa stagione ed è ora è alla guida della Sampdoria in odore di esonero per via dell'attuale penultimo posto che già sta facendo storcere il naso a una piazza così esigente.