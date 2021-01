Beppe Bergomi pochi giorni fa, aveva fatto molto discutere con le sue dichiarazioni sull'Inter. Dopo il ko contro la Sampdoria, l'ex difensore e opinionista, direttamente dagli studi di Sky aveva fatto riferimento alla "eccessiva pressione" nei confronti dei nerazzurri che hanno, a suo dire, la quarta rosa del campionato. Un discorso quello relativo alla pressione che è tornato attuale ieri sera in occasione dell'intervista di Andrea Pirlo post Juventus-Sassuolo, con un suo intervento che è sembrato una risposta alle parole dello "zio".

"Troppa pressione sull'Inter, non è una squadra costruita per vincere: ha la quarta rosa del campionato ed è forte come le altre, non di più". Così parlò Beppe Bergomi, in occasione della trasmissione Sky "Il club", sollevando le perplessità dei suoi compagni di avventura e colleghi. In primis Del Piero che rispose così all'ex nerazzurro: "Ma chi è che non ha pressione? L’Inter ha pressione, la Juve ha pressione. Il Milan adesso comincia ad avere pressione perché si rende conto che ha gli altri dietro. Anche loro sono da anni che non vincono, anzi fanno molto peggio dell’Inter. La pressione c’è in quelli che non vincono. Ed è giusto che sia così. Io mi accodo a quanto detto da Capello: l’Inter ha una squadra per vincere non da quest’anno, ma già dall’anno scorso".

In occasione dell'intervista ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, anche Pirlo è stato stuzzicato sull'argomento "pressione". In particolare al tecnico è stato fatto notare che alla luce degli ultimi risultati positivi e del match da recuperare con il Napoli, la sua squadra è tornata nelle zone alte della classifica. Una situazione che potrebbe far considerare come positivo anche un pareggio in casa dell'Inter. Pirlo però ha ribadito, qualora ce ne fosse bisogno che la Juventus, ha la pressione di dover vincere sempre: "A Milano senza l'obbligo di vincere? Siamo la Juve, abbiamo sempre la pressione di dover vincere".

Bergomi dal canto suo, si è espresso anche sulla Juventus. L'opinionista ha dimostrato di non essere ancora pienamente convinto dalla formazione di Pirlo, che a suo dire risolve i problemi soprattutto grazie alle individualità: "Personalmente continuo a vedere una Juve che non gioca nel collettivo ma ogni volta trova un giocatore che la risolve: oggi Ramsey, la scorsa Chiesa. Questo vuol dire che ci sono sempre dei margini di crescita e alla fine hanno portato a casa un risultato importante. Corsa scudetto? Alla fine vincerà chi sarà stata più brava a non far pesare i problemi che si presenteranno durante la stagione".