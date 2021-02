Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata dalla sua Juventus sul campo del Verona. L'1-1 finale al ‘Bentegodi' lascia tanto rammarico al tecnico bianconero che perde una grossa occasione di rimanere in scia di Inter e Milan. "Dispiace perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile pur avendola interpretata bene passando anche in vantaggio. Ci è mancata un po' di aggressività: piccolezze che i giovani ancora non capiscono". Pirlo ha poi parlato della personalità in campo: "Mancavano giocatori d'esperienza e quindi pochi che si facevano sentire. È un peccato aver lasciato 2 punti".

Il tecnico della Juventus ha poi parlato della panchina corta di oggi e dei tanti giovani presenti: "Non avevo giocatori di ruolo in panchina e quando abbiamo iniziato a perdere aggressività con Chiesa e Demiral girandomi in panchina non avevo molte scelte". Ovviamente Pirlo ha parlato soprattutto della mancanza di alternative in questo momento in una fase cruciale della stagione: "Giocatori come Morata e Dybala oggi farebbero comodo a me così come ad altre squadre".

La Juventus nel secondo tempo ha sofferto molto sulla fascia destra, quella occupata da Chiesa e Demiral che hanno patito molto la stanchezza e la mancanza di energie. I meriti vanno anche a questo Verona che si è presentato molto aggressivo come sempre: "Sapevamo che l'intensità del Verona ci avrebbe portato a sprecare tante energie specie su in campo non in buone condizioni – ha sottolineato Pirlo – ma stiamo giocando comunque tante partite ravvicinate, i giocatori sono pochi ed è giusto che arrivi un po' di stanchezza".

Il tecnico bianconero sapeva già di poter affrontare questo tipo di difficoltà a Verona: "Giocare contro il Verona è sempre difficile perché ti portano sempre grande pressione e devi essere veloce e in grande condizione per evitare che ti vengano addosso – ha detto – Era nelle nostre previsioni questa gara, peccato non aver gestito il risultato".