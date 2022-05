Pirlo nuovo allenatore della Cremonese: contatti ben avviati, il Maestro in città per la trattativa Nelle ultime ore sta prendendo corpo sempre più la possibilità che Andrea Pirlo diventi il nuovo allenatore della Cremonese.

A cura di Vito Lamorte

La stagione 2022-2023 è già qui. I club di Serie A stanno programmando gli investimenti da fare nella sessione estiva di mercato ma c'è chi deve ancora decidere quale sarà il proprio timoniere in vista del prossimo campionato. Tra le società che ancora non hanno un allenatore c'è anche la neopromossa Cremonese, che dopo aver sorpreso tutti con il salto di categoria da outsider ha dovuto fare i conti con il clamoroso addio di Fabio Pecchia pochi giorni dopo la festa.

Subito è partita la caccia al nome che avrebbe dovuto sostituire l'ex centrocampista di Napoli e Juventus sulla panchina dei grigiorossi ma il club lombardo sta cercando di individuare il profilo giusto dopo più vent'anni di assenza dalla Serie A.

Nelle ultime ore ha preso corpo l'idea che porta ad Andrea Pirlo e, secondo quanto riportato da SportMediaset, i contatti sarebbero già in fase piuttosto avanzata. L'ex allenatore della Juventus sarebbe già a Cremona per trattare con la società di Arvedi e potrebbero esserci novità nelle prossime ore.

Il nome di Pirlo era stato accostato a diverse panchine nel corso dell'anno e negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento piuttosto concreto da parte dello Spezia, che sarebbe intenzionato a rompere con Thiago Motta e iniziare un nuovo corso con l'ex allenatore della Juventus.

L'alternativa ad Andrea Pirlo sarebbe Massimiliano Alvini, che è reduce dalla positiva avventura al Perugia ma il tecnico di Fucecchio è legato al club umbro da un contratto fino al 2024: in questo momento l'ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus sarebbe nettamente favorito per la panchina della Cremonese e ritroverebbe così la Serie A dopo una stagione di pausa.

In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico, laCremonese sta cercando di definire gli obiettivi per la rosa della nuova stagione perché dopo 26 anni ha ritrovato la Serie A e vuole provare a difenderla in tutti i modi possibili. La questione più importante riguarda il destino dei calciatori in prestito che si si sono rivelati determinanti per la promozione: salvo sorprese non dovrebbero rimanere Casasola, Meroni e Rafia, che rientreranno rispettivamente alla Lazio, al Sassuolo e alla Juventus.