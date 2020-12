"Nelle partite prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze". È bastata questa frase di Andrea Pirlo pronunciata nel dopo partita per scatenare la rabbia del popolo juventino. La sconfitta pesante, amara, inattesa, devastante subita contro la Fiorentina ha precipitato i bianconeri al quarto posto, a 24 punti, -6 dall'Inter e -7 dal Milan. Una giornata durissima, che nel pomeriggio era stata scandita dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla sfida col Napoli: verdetto ribaltato, 3 punti a tavolino sottratti e match coi partenopei da giocare.

Serviva una squadra con una schiena diritta, concentrata, cannibale nei confronti di un avversario che a Torino era arrivato con l'acqua alla gola. Quella vista in campo all'Allianz Stadium sembrava la controfigura di se stessa: approccio molle, distratta (al punto da incassare "pronti, via" la rete della Viola) nervosa e ingenua abbastanza da restare in dieci (per il brutto fallo di Cuadrado) compromettendo tutta la partita. E se questa sera le milanesi vincono la Juventus può ritrovarsi addirittura a -10 dal Milan capolista e a -9 dall'Inter.

La partita contro la Fiorentina lascia una grande amarezza – ha ammesso Pirlo -. Volevamo chiudere il 2020 con una vittoria e una prestazione importante invece siamo entrati in campo molli fin dai primissimi minuti… prima di Natale capita che hai la testa alle vacanze e non doveva essere così. E quando è così poi dopo le gare diventano difficili. Resti in dieci e non ce la fai a recuperare. Poi gli episodi hanno fatto il resto… è andato tutto al contrario e abbiamo fatto una brutta figura.

Mercoledì 6 e domenica 17 gennaio la Juventus incontrerà rispettivamente Milan e Inter, due scontri diretti che possono alimentare oppure affossare del tutto le ambizioni in campionato. Il tutto nell'attesa di capire quando verrà calendarizzata la gara con il Napoli.