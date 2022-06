Pirlo ha detto sì al Karagümrük: nello spogliatoio si parlerà ancora italiano L’allenatore ex Juventus Andrea Pirlo ha firmato un contratto annuale con il Karagümrük, squadra turca che quest’anno è arrivata ottava in Super Lig. Un nuovo campionato per ripartire da zero, dopo la prima esperienza bianconera. Gli toccherà allungare la striscia positiva della storia recente del club.

A cura di Enrico Scoccimarro

Andrea Pirlo rilancerà la sua figura da allenatore nel Fatih Karagümrük, la squadra "filo-italiana" del calcio turco. Il bresciano ex Juventus ha firmato infatti un contratto annuale con il club di Istanbul che milita in Super Liv, la massima serie turca, e che quest'anno ha chiuso il proprio campionato all'ottavo posto in classifica. Dopo la prima e unica esperienza super impegnativa sulla panchina della Juventus, in cui era riuscito comunque a fare meglio di Allegri portando a casa Coppa Italia, Supercoppa e qualificazione in Champions League (seppur con un Cristiano Ronaldo in più), ora le pressioni saranno sicuramente inferiori e il giovane tecnico cercherà di sorprendere.

Dopo le sirene di mercato che davano "il Maestro" vicino a Spezia, Udinese e soprattutto Cremonese, si erano avvicinate proprio società estere a mostrare il proprio interesse verso di lui: c'era stato infatti anche l'interessamento del Partizan Belgrado, oltre a questo decisivo della squadra turca. Così, in pochi giorni, Pirlo ha preferito accettare l'esperienza esotica per ricominciare da zero e mettere in pratica le proprie idee in un campionato per lui totalmente sconosciuto. La proposta turca ha convinto l'allenatore anche grazie alle presenze italiane, vecchie conoscenze della Serie A: in squadra ci sono infatti Emiliano Viviano e Fabio Borini, ma anche l'ex Lazio e Milan Biglia (che a Luglio si trasferirà ai cugini del Basaksehir), Biraschi in prestito dal Genoa e il francese ex Inter e in prestito dal Parma Karamoh. Inoltre, tra marzo e dicembre 2021, il club era stato allenato da Francesco Farioli, altro giovane tecnico italiano, rimasto sempre in Turchia sulla panchina dell'Alanyaspor.

Il Karagümrük è tornato nella massima divisione del campionato turco solamente nel 2020, dopo anni in cui navigava nelle serie minori. Il club quindi, che ha il rosso e il nero come colori sociali, ora cerca riscatto dopo aver passato un lungo periodo buio, ripartendo addirittura dalla sesta divisione turca: nel 2009-2010 ottenne subito la promozione nella Bölgesel Amatör Lig, la quinta serie, e nel 2012 quella in quarta serie. Nel 2014 tornò poi in terza divisione e nel 2019 in seconda divisione. Nel 2019-2020 ha ottenuto, da neopromossa, il quinto posto e la vittoria dei playoff nella finale contro l'Adana Demirspor, ritrovando così la massima serie dopo trentasei anni. Al maestro italiano, quest'anno, spetta il compito di continuare la scia positiva e di elevare il club, per elevare anche se stesso: un'occasione stimolante che non si è lasciato sfuggire.