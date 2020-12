La Juventus ha rifilato un sonoro 4-0 al Parma al Tardini in una gara perfetta, sempre in pugno e giocata con personalità. Mattatori di serata la coppia ex Real, Morata e Cristiano Ronaldo: il portoghese autore di due gol che lo proiettano in vetta alla classifica marcatori, lo spagnolo complice con due assist e la rete del definitivo 4-0. Una serata d'autentico riscatto per la Juventus e Pirlo che non aveva gradito il pareggio interno contro l'Atalanta.

Adesso, la classifica prende una forma decisamente positiva, con l'aggancio all'Inter al secondo posto momentaneo e una serie senza sconfitte in campionato che tocca le 13 partite. Anche sul fronte difensivo ci sono sorrisi: grazie ad un super Buffon, zero reti subite e una difesa che si conferma le meno battuta del campionato. La soddisfazione sul viso del tecnico bianconero e nelle sue parole non manca: "Penso che i miei giocatori assimilino sempre di più il mio gioco. L'importante è che capiscano che è necessario attaccare alto e iniziamo a farlo bene. Per il resto sarà ancora meglio nei prossimi mesi perché c'è ancora del lavoro da fare per ottenere ciò che voglio".

Uno dei protagonisti è stato ancora una volta Morata autore del poker finale ma anche di due assist che hanno spianato la strada al successo: "Quando è in forma è un attaccante straordinario. È rimasto deluso dopo la partita contro l'Atalanta per i gol sbagliati ma l'ho rassicurato dicendogli che mi fidavo di lui e che era solo una partita. E stasera ha segnato e ha giocato benissimo. Ma non è stato il solo. McKennie è molto bravo nell'aggressività e nelle proiezioni in avanti, sono molto contento di lui. Tecnicamente deve ancora crescere ma è ancora giovane, questo verrà col tempo".

Discorso a parte anche per Cristiano Ronaldo che ha risposto da campione: "Era arrabbiato e deluso dopo il rigore sbagliato contro l'Atalanta. Ha reagito come mi aspettavo. Oggi ha dimostrato quanto ci tiene a fare gol. Ancor meglio se riesce a farli su azione come contro il Parma. Senza dimenticare il collettivo che sta crescendo gara dopo gara. La soddisfazione c'è, stiamo andando nella direzione giusta"