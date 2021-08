Pirlo boccia i centrocampisti inglesi: “Nessuno ha le mie caratteristiche” e piovono insulti L’ex tecnico della Juventus afferma che il centrocampista dell’Inghilterra e del Leeds non gli somiglia affatto, nonostante il soprannome di ‘Pirlo dello Yorkshire’, e ha anche detto che centrocampisti con le sue caratteristiche l’Inghilterra non li ha mai avuti. Quelle parole hanno fatto arrabbiare Lineker che al ‘Maestro’ Pirlo ha risposto: “Che insulto”.

A cura di Alessio Morra

Durante gli Europei tra i calciatori dell'Inghilterra è emerso Kalvin Phillips, un ragazzo che fino a un anno fa era poco conosciuto, ma che in breve tempo è diventato uno dei migliori nel suo ruolo. In terra d'Albione è stato ribattezzato velocemente il ‘Pirlo dello Yorkshire', pur avendo caratteristiche abbastanza diverse da quelle dell'ex tecnico della Juventus. Pirlo, quello vero, però non ha apprezzato tanto quel paragone, è stato abbastanza netto su Phillips ed ha fatto arrabbiare Gary Lineker.

Cosa aveva detto Andrea Pirlo? In un'intervista rilasciata a ‘The Athletics' l'ex fenomenale calciatore ha risposto a una serie di domande e pure a una relativa a Kalvin Phillips e Declan Rice, la coppia centrale creata da Southgate che ha fatto le fortune della nazionale inglese. All'allenatore italiano è stato chiesto se i due calciatori avevano delle somiglianze con lui e il tecnico ha risposto dicendo: "Giocatori con le mie caratteristiche non ci sono mai stati. Ci sono stati grandi centrocampisti in Inghilterra ma con caratteristiche differenti dalle mie. Il ragazzo del Leeds fa un po' il regista, ma siamo diversi, non ha le qualità che avevo io. In Inghilterra c'è una prevalenza di centrocampisti box to box, come Lampard".

Gary Lineker critica Andrea Pirlo

Quelle parole non sono piaciute a Gary Lineker, onnipresente sul web, che se l'è presa con Pirlo scrivendo a commento delle parole del ‘Maestro: "Che insulto", poi ha ammorbidito i toni aggiungendo: "È stato solo un po' sciocco dirlo. Tutti i giocatori sono diversi. Non abbiamo nemmeno un (Lionel) Messi o un (Diego) Maradona, ma sono tutti molto giovani e hanno un potenziale enorme".