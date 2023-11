Pirlo attaccato da un tifoso della Sampdoria: gli sbatte in faccia le dicerie sulla Juve e Ronaldo Pirlo contestato da un tifoso della Sampdoria dopo la disfatta in Coppa Italia contro la Salernitana: parole durissime e dicerie sulla Juve e Cristiano Ronaldo.

A cura di Vito Lamorte

La Sampdoria sta vivendo un momento molto complicato. I blucerchiati sono quartultimi in Serie B e nelle ultime tre partite hanno perso tre volte, collezionando una serie di prestazioni non all'altezza che hanno creato un certo malumore in tutto l'ambiente. La posizione di Andrea Pirlo è stata rinsaldata dalla società in maniera ufficiale nelle scorse settimane ma se i risultati non dovessero arrivare non è detto che le cose non possano cambiare.

Il Doria è stato eliminato anche dalla Coppa Italia con un sonoro poker da parte della Salernitana: la Samp ha perso all'Arechi in malo modo con una squadra un po' rimaneggiata ed è stata eliminata ai sedicesimi della coppa nazionale.

Quando la squadra è rientrata a Genova è stata contestata da un gruppetto di supporter blucerchiati all'aeroporto "Cristoforo Colombo" e nel mirino è finito soprattuto Andrea Pirlo. Un tifoso si è avvicinato al tecnico e al cospetto del responsabile dell'area tecnica Legrottaglie e al ds Mancini ha usato parole molto dure per l'ex allenatore della Juve: "È un grande uomo, ma come allenatore non capisce un c… A Torino nella Juventus la formazione gliela faceva Ronaldo".

L'ex calciatore della Nazionale ha reagito con una smorfia amara e a quel punto Legrottaglie, rimasto molto perplesso dalle parole appena ascoltate, ha tentato di mediare con il ragazzo: "Qui ti perdi, se vuoi parliamo di calcio…".

Fuori dall'aeroporto era presente un gruppetto di sostenitori del club che ha contestato i giocatori con parole e frasi spesso ricorrenti in situazioni di difficoltà come "Pagliacci", "Indegni di indossare questa maglia" e "Toglietevi quelle cuffiette…". La squadra è salita sul pullman ed è andata via.

La Sampdoria sabato a Marassi ospiterà il Palermo, quarto in classifica, e si potrebbe decidere il prossimo futuro.