Pioli è categorico sull'espulsione di Pellegrini in Lazio-Milan: "Se volevano, dovevano farlo loro" Stefano Pioli nel post partita di Lazio-Milan è tornato su uno degli episodi maggiormente contestati: il rosso a Luca Pellegrini che ha trattenuto Pulisic: "L'arbitro non ha fischiato, il gioco non dovevamo di certo fermarlo noi…"

A cura di Alessio Pediglieri

Lazio-Milan è stata una gara che ha visto diversi momenti caldissimi, tra questi anche l'espulsione – la prima delle tre subite dalla Lazio – di Luca Pellegrini a inizio di ripresa. Stefano Pioli nel post partita ha dato la propria versione raccontando anche il diverbio in panchina con Maurizio Sarri.

Un episodio certamente condizionante per la Lazio che si è ritrovata in inferiorità numerica e ha scatenato soprattutto l'escalation di nervosismo che poi è sfociata subito dopo il fischio di fine match di Di Bello, in una rissa in mezzo al campo. Siamo al minuto 57 quando Pellegrini prova a conquistare un fallo laterale, lasciando scorrere il pallone verso l'esterno del campo mentre Castellanos è a terra. Di Bello non interrompe il gioco permettendo a Pulisic di riconquistare il pallone e continuare l'azione. In quel momento, viene trattenuto vistosamente dallo stesso Pellegrini che era già ammonito: secondo giallo ed espulsione automatica.

Così sono scoppiate forti le proteste da parte dei giocatori biancocelesti, visto che l'azione nasce da un colpo fortuito ricevuto al volto da Castellanos con Di Bello che decide di non interrompere il gioco, costringendo lo stesso Pellegrini a commettere un'infrazione che costerà moltissimo sia al giocatore sia alla propria squadra. Nervosismo che sfocia in un primo accenno di rissa sul terreno di gioco, mentre in panchina esplode la polemica anche tra i due allenatori con Pioli e Sarri che battibeccano in modo eclatante.

Ovviamente sull'episodio si è ritornati nel post gara quando a Stefano Pioli, il primo a presentarsi ai microfoni, non si è potuta evitare la domanda sull'episodio e del suo faccia a faccia con Sarri: "Cosa mi ha detto in panchina? Niente, mi ha detto ‘La palla stava per uscire'. Ma l'arbitro non ha fischiato, cosa potevamo farci noi? Pulisic è un giocatore più che corretto e ha semplicemente fatto la sua giocata". Questa l'analisi del tecnico del Milan che poi ha anche aggiunto il proprio punto di vista: "Non vedo perché dovevamo buttare noi fuori il pallone… se questa era la volontà dei giocatori della Lazio, dovevano farlo loro non certo noi".