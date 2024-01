Pioli smaschera Mourinho alla vigilia di Milan-Roma: “È furbo. Lo fa sempre prima di alcune partite” Alla vigilia del big match della 20ª giornata della Serie A 2023-2024 Milan-Roma, Stefano Pioli ha risposto alle parole di José Mourinho smascherando cosa a suo dire si nasconda dietro le affermazioni fatte dal portoghese sulla squadra rossonera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il big match della 20ª giornata della Serie A 2023-2024 mette di fronte due squadre reduci da risultati non esaltanti e dall'eliminazione ai quarti di Coppa Italia come Milan e Roma. A San Siro andrà inoltre in scena una partita tra due allenatori del calibro di Stefano Pioli e José Mourinho che al netto della grande esperienza, proprio per il rendimento altalenante, sono attualmente bersaglio delle critiche.

Un incontro, quello che si disputerà domenica 14 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45, nel quale dunque la posta in palio è elevatissima anche per quel che riguarda la classifica, per i rossoneri che vogliono mantenere inalterato il margine di vantaggio sulla quinta (attualmente a -7), ma ancor di più per i giallorossi che, dopo esser scivolati in ottava posizione, non possono permettersi ulteriori passi falsi se non vogliono perdere il treno per un posto nelle coppe europee per la prossima stagione. Inevitabile dunque che alla vigilia entrambi i tecnici abbiano utilizzato delle strategie per tentare di mettere rispettivamente pressione sugli avversari lanciandosi messaggi a distanza.

Ad aprire le danze è stato José Mourinho che ha provato a mettere pressione ai rossoneri caricando su di loro il peso del favore dei pronostici: "Giocano per lo scudetto, lo hanno vinto due anni fa. Sembra che la distanza attuale tra loro, la Juve e l'Inter sia ampia e non facile da colmare, ma la squadra è quella lì. In difesa hanno qualche assenza per infortunio, a centrocampo e in attacco sono lì, dietro hanno preso già due giocatori per provare a trovare una soluzione, è una squadra che vorrà vincere dopo aver perso in coppa contro l'Atalanta. Sanno le nostre difficoltà, sembra che tutti lo sappiano, magari qualcuno non le sa, ma la realtà è che le sanno tutti. Ma noi andiamo lì" ha infatti detto il portoghese alla vigilia di Milan-Roma.

Ed è proprio a queste affermazioni che Stefano Pioli nella sua conferenza stampa prima del match di San Siro ha voluto rispondere. E lo ha fatto smascherando quella che, a suo dire, è la strategia di José Mourinho: "Dice che siamo in lotta per lo Scudetto? Mou è un top, è intelligente, furbo e scaltro. Prima di alcune partite esalta sempre gli avversari" ha difatti detto il tecnico rossonero evidenziando la grande capacità comunicativa dello Special One e come quella di esaltare gli avversari alla vigilia di un match sia una pratica molto utilizzata da parte del lusitano. Pratica che però sembra non disdegnare nemmeno lo stesso Pioli: "Sono organizzati e molto bravi sulle palle inattive. Non è mai semplice giocare contro di loro, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione per vincere. Quando ci si affronta in partita la classifica non entra in campo. Sarà una partita aperta e difficile contro un avversario che ha qualità" è stato infatti il commento dell'allenatore del Milan sulla Roma di José Mourinho a poche ore dall'incontro di San Siro in cui entrambi si giocano un pezzo di futuro.