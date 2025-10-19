Pioli si infuria in diretta con Toni: “Luca ma le partite le vedete oppure no? Ho sentito prima”

Stefano Pioli non ci sta e in diretta risponde a Luca Toni il quale aveva espresso un suo pensiero sulla Fiorentina: “Luca ma le vedete le partite oppure no?”.

Stefano Pioli non può di certo essere soddisfatto del risultato maturato a San Siro che ha visto la sua Fiorentina perdere in rimonta 2-1 contro il Milan che nel frattempo è al primo posto solitario in classifica. L'ex tecnico dei rossoneri si è presentato dinanzi alle telecamere di DAZN rammaricato e un pizzico stizzito specie per l'episodio del rigore che ha permesso al Milan di siglare il tiro dagli undici metri con Leao. Pioli a un certo punto però perde le staffe quando da studio Luca Toni, uno degli opinionisti presenti, spiega il suo concetto sulla Fiorentina attuale relegata nelle ultime posizioni con 3 punti:

"Io ho guardato le ultime vostre partite, secondo me la squadra gioca bene e sta bene fisicamente e a me dà l'idea che quando va in vantaggio magari non riesce a mantenerlo mentre quando va sotto non riesce a recuperare". A questo punto Pioli interviene subito e ferma l'ex attaccante della Fiorentina: "Ma Luca scusa le partite le vedete oppure no? Altrimenti è solamente ridotto al risultato – spiega -. Noi abbiamo gestito bene la palla nel secondo tempo, il Milan ha tirato in porta una volta, e poi se tu mi dici che abbiamo perso la partita perché nella situazione del rigore potevamo essere più attenti sì, ma non per altre cose".

Il momento in cui Pioli spiega il suo punto di vista con Toni.

Toni prova a spiegarsi ma Pioli prosegue il suo ragionamento: "Noi siamo ultimi, le colpe ci sono, sono mie e dei giocatori, altrimenti se si vince siamo tutti bravi e se si perde siamo tutti brutti – continua prima di rivolgersi ancora direttamente a Toni -. Poi Luca non ci sono neanche problemi nello spogliatoio perché poi sento che vi attaccate a tutto, solo i risultati ci stanno andando contro". Toni a questo punto prende la parola e prova a dire la sua in qualche per tentare di spiegare quale fosse il suo ragionamento: "Io sullo spogliatoio non ho detto niente – ma Pioli lo ferma subito -. No, ho sentito prima, ma è un problema mio non vostro".

Leggi anche La doppietta di Leao porta il Milan in testa alla Serie A: Rafa ribalta la Fiorentina

Una volta terminata l'intervista Diletta Leotta da studio restituisce la parola a Toni che vuole spiegarsi per far comprendere a tutti di non avere nulla contro Pioli e contro la stessa Fiorentina: "Per quanto riguarda la cosa dello spogliatoio io ho detto solo che Kean secondo me può giocare anche da solo, ma è un mio pensiero, però non mi ha fatto finire – ha detto l'ex bomber della viola e della nazionale -. Gli volevo solo dire che può bastare una sola vittoria per cambiare tutto ma non mi ha fatto finire. Volevo dirgli solo questo, e finire un discorso".