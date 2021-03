Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato, valida per la 28 giornata di Serie A, contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero è ritornato sulla cocente eliminazione del diavolo dall'Europa League per mano del Manchester United, ma soprattutto ha affidato nelle mani di Zlatan Ibrahimovic le speranze realizzati di una squadra che ha sofferto molto l'assenza per infortunio dell'attaccante svedese: "Domani giocherà titolare – ha detto Pioli – anche se non sappiamo quanto potrà reggere". Una notizia importante per i giocatori e i tifosi.

Domani sarà una gara speciale perché la Fiorentina è la squadra che è entrata maggiormente nel cuore dell'allenatore rossonero dopo averla vissuta in quella stagione contrassegnata dalla morte di Davide Astori: "Sono cose che ti lasciano il segno, non sarà mai una partita normale". Sugli aspetti relativi al campo, Pioli ha sottolineato l'importanza di tornare alla vittoria nella sfida del ‘Franchi' dopo il ko contro i Red Devils: "È stato un dispiacere forte, ma purtroppo i piccoli particolari fanno la differenza in partite come quelle".

Pioli sull'emergenza infortuni del Milan

L'allenatore del Milan ha parlato anche dell‘emergenza infortuni che in queste settimane ha falcidiato il Milan influenzando anche le ultime prestazioni che hanno visto i rossoneri più volte perdere punti tra campionato ed Europa League: "Sono stati troppi – ha evidenziato – in alcuni casi qualcosa ci è sfuggito, ma la squadra ha superato il momento e ora mi aspetto un ottimo finale di campionato".

Sicuramente questo Milan per il futuro avrà bisogno di giocatori pronti e soprattutto giovani, per seguire il progetto del club, capaci di poter sopperire all'emergenza in attacco quando manca Ibrahimovic. Il nome di Vlahovic è quello che si sta facendo con maggiore frequenza in vista del prossimo mercato dei rossoneri: "Sta crescendo molto e ho sempre apprezzato la sua buona volontà – ha detto – ma spero che faccia bene dalla prossima gara (scherza ndr)".

Stefano Pioli ha inoltre sottolineato l'importanza di affrontare la Fiorentina con l'atteggiamento giusto ("Li ho visti allenarsi bene oggi") caricando la squadra in vista di una corsa scudetto che in questo momento vede l'Inter come la grande favorita: "Chi l'ha detto che non ho messo i titoli dei giornali (rispondendo alla domanda su un Milan fuori dalla lotta scudetto, ndr) nello spogliatoio?!". E a tal proposito sottolinea un concetto importante sull'argomento: "Proveremo a vincerle tutte a partire da domani – ha detto – Probabilmente sarà la partita più complicata, sia per la qualità degli avversari che per il momento che passiamo. Sono sicuro che dopo la sosta andremo forti"