Pioli ritrova Maignan alla vigilia di Milan-Atalanta: “È stato un leone in gabbia” Annuncio a sorpresa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta: dopo oltre cinque mesi di stop per infortunio il portiere rossonero Mike Maignan tornerà titolare.

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del match casalingo contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha annunciato a sorpresa il ritorno in campo del portiere francese Mike Maignan reduce da un lungo infortunio che lo ha costretto ai box per oltre cinque mesi.

Il tecnico rossonero infatti ha svelato che nella gara di San Siro valida per il 24° turno della Serie A 2022-2023 l'estremo difensore transalpino sarà titolare e tornerà dunque a difendere la porta del Diavolo: "Maignan sta bene, giocherà domani" ha difatti detto Pioli annunciando di fatto di aver anticipato il rientro del numero uno che era previsto per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham.

L'allenatore rossonero, dopo aver ringraziato Tatarusanu per aver sostituito Maignan durante il lungo stop, ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante per il suo Milan aver recuperato quello che nella passata stagione è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata scudetto:

"Tata ha fatto pienamente il proprio dovere. Ha faticato all'inizio perché era da tanto che non giocava, poi ha trovato ritmo e ha dato un buon contributo in sua assenza, tra l'altro ultimamente non è stato benissimo . Mike è stato un leone in gabbia, sta bene ed è molto motivato, sicuramente ci darà un grande apporto – ha difatti detto il tecnico rossonero -. È stato il migliore portiere della scorsa stagione, ci dà tantissimo ed è un portiere molto comunicativo. Avrà più tempo e spazio, come spesso succede con l'Atalanta, per iniziare l'azione".

"È comunque un giocatore che non gioca da 5 mesi, avrà bisogno di un po' di tempo ma ci aspettiamo tanto e sono molto contento del suo rientro" ha infine chiosato Stefano Pioli regalando un'ottima notizia ai tifosi del Milan sia in vista della complicata gara di campionato contro l'Atalanta che della decisiva sfida di Champions League in casa del Tottenham di Antonio Conte in cui ci si gioca il passaggio ai quarti di finale della competizione.