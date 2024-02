Pioli contro l’algoritmo che snobba il Milan in Europa League: “Lo sfrutto per motivare la squadra” Stefano Pioli non ha gradito la statistica basata su un algoritmo relativo alle chance di vittoria dell’Europa League delle varie squadre impegnate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quante chance ha il Milan di vincere l'Europa League? A rispondere a questa difficile domanda ci ha provato un algoritmo, con una statistica che in realtà non considera i rossoneri tra i possibili trionfatori nel secondo torneo continentale. Un dato che non è sfuggito a Stefano Pioli che vuole usarlo per stimolare ulteriormente la sua squadra in vista del finale di stagione.

Il supercomputer di Opta, ha effettuato delle proiezioni su tutte le squadre impegnate in Europa e Conference League. Grazie ad uno speciale algoritmo che sfrutta vari parametri, tra i quali il valore delle rose, il percorso nelle competizioni, il momento di forma e lo storico, è stato possibile stilare la classifica delle formazioni che hanno maggiori possibilità di vincere i trofei.

Il Milan secondo i dati di Opta si trova al sesto posto con il 5.7% di percentuale di possibilità di conquistare l'Europa League. La formazione di Pioli reduce dalla vittoria nell'andata playoff contro il Rennes secondo l'algoritmo è meno quotata di formazioni come Liverpool (30.5% e stra-favorita) e Bayer Leverkusen (19.2%) , ma anche di Atalanta 7.5%), Brighton (7%) e Benfica (6.2%).

Al di là delle prime due compagni, ovvero dei Reds e dei tedeschi, curioso come la squadra di Stefano Pioli sia considerata meno quotata per la vittoria finale dei nerazzurri di Gasperini, indietro in classifica in Serie A, e della compagine di De Zerbi e di quella portoghese. Proprio l'allenatore, dopo l'ultima più che positiva uscita europea dei suoi, ha dimostrato di non aver digerito la percentuale assegnata alla sua squadra.

Un fattore che utilizzerà come stimolo per i prossimi impegni del Milan: "Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. Lo userò per motivare i miei giocatori".