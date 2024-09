Perotti annuncia il ritiro dal calcio giocato: il saluto speciale degli ex compagni di squadra

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Diego Perotti ha chiuso la sua storia col calcio giocato. A 36 l'argentino ha deciso di appendere le scarpette al chiodo annunciando il ritiro con un video postato sulla sua pagina ufficiale Instagram. Il "Monito" ha scritto solo una frase prima di una lunga sequenza di immagini che lo ritraggono con le maglie delle tante squadre in cui ha giocato: "Che bel viaggio, quanto è durato poco..Ciao calcio mi mancherai". Perotti aveva militato dal Siviglia al Boca passando per Roma, Genoa, Fenerbhace e in ultimo la Salernitana in Serie A.

Il fantasista argentino giocò 11 partite con i granata e si rese protagonista anche di un rigore sbagliato contro l'Empoli al Castellani che avrebbe potuto dare ai granata la salvezza matematica con una giornata d'anticipo. Per i tifosi giallorossi invece nella mente rimarrà soprattutto quel gol Champions segnato al Genoa nel giorno dell'addio al calcio di Totti. Il suo annuncio è stato accolto dai tantissimi messaggi degli ex compagni di squadra. Da Perin a Dzeko passando per Papu Gomez, Ansaldi, Calafiori, Juan Jesus, De Rossi, Perin, Lamela, Suso e tanti altri. Tutti hanno voluto esprimere un pensiero nei suoi confronti in confronti di una carriera di tutto rispetto rovinata solo dai tanti infortuni.

Perotti approdò alla Roma a febbraio del 2016 dopo la rinascita al Genoa, raggiungendo il punto più alto della sua carriera a 28 anni. In giallorosso, dopo un ottimo avvio, tanti infortuni lo limitarono. Lo stesso anche in Turchia per un totale di 142 partite e 35 reti. Svincolato, fu preso dalla Salernitana a gennaio del 2022 quando l'allora direttore sportivo dei granata, Walter Sabatini, decisi di ingaggiarlo per 6 mesi a 33 anni per dare maggiore qualità a quell'instant team che poi riuscì nell'impresa di centrare una miracolosa salvezza all'ultimo turno.

Da Ansaldi e Juan Jesus: tanti i messaggi ricevuti

"Hai avuto una bella carriera e ti meriti tutto il meglio ora in questa nuova fase – ha scritto Ansaldi su Instagram -. Ti auguriamo di essere molto felice e che Dio ti guidi e ti apra le porte dove trovi gioia e pace in quelle che senti di fare. Sempre accanto a quella bella famiglia che ti accompagna… un grande abbraccio amico". Particolare e sentito anche il messaggio di Juan Jesus: "È stato un onore aver condiviso dei bei momenti con te amico mio – scrive il difensore del Napoli -. Ti voglio bene e sei stato il migliore nel 1vs1 (IMPRENDIBILE)".