Perla di Pellegrini, la Roma si ritrova e vince in rimonta a Cagliari La Roma ha conquistato i 3 punti in casa del Cagliari nel match valido per il turno infrasettimanale. Sotto per il gol di Pavoletti, i giallorossi hanno ribaltato tutto grazie a Ibanez e ad una perla su calcio di punizione di Lorenzo Pellegrini. Salto in classifica per Mourinho che si prende il quarto posto.

A cura di Marco Beltrami

Vittoria pesantissima per la Roma in casa del Cagliari nel match valido per la 10a giornata di Serie A. Un 2-1 che fa bene al morale dei giallorossi che con carattere, sono riusciti a ribaltare lo svantaggio firmato da Pavoletti, con le reti di Ibanez e Pellegrini (gioiello su punizione). Mourinho ritrova i 3 punti e sale al quarto posto solitario a quota 19, mentre è notte fonda per il Cagliari, sempre più ultimo in classifica.

Quella della Sardegna Arena è stata una partita dai due volti. Primo tempo bloccato e senza troppe emozioni, con una Roma più propositiva e un Cagliari intenzionato soprattutto a difendersi bene prima di offendere. Nonostante tutto sono stati i sardi ad andare più vicino al gol con la traversa di Bellanova. Nel secondo tempo il match si è acceso, con i rossoblu che hanno trovato la rete dell’1-0 con Pavoletti sempre abile sui palloni vaganti in area. La Roma nonostante tutto e con Afena-Gyan ed El Shaarawy in campo per Mkhitaryan e Vina, non si è disunita e ha collezionato diverse occasioni, con uno Zaniolo molto attivo. I

Il Cagliari ha provato a rispondere colpo su colpo, anche se ha pagato un po' di stanchezza con Mazzarri tardivo nei cambi. Dopo un intervento di Rui Patricio, costretto agli straordinari, nella fase finale della partita, ecco in soli 7’ concretizzarsi il ribaltone. Prima è arrivato il pareggio firmato da Ibanez e poi ci ha pensato Pellegrini a mettere la freccia, con una punizione strepitosa, alla Totti. Un gol festeggiato sotto la curva ospiti, a sancire la pace dopo il tracollo in Europa League in Norvegia. Una mazzata per la squadra di Mazzarri che ha comunque provato a mettere pressione alla Roma fino alla fine, quando Pavoletti ha chiesto a gran voce un calcio di rigore.