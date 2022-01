Perde la peggior scommessa di sempre: nessun cartellino nel primo minuto di Chelsea-Liverpool Era sicuro di aver fatto la rapina della vita, invece il bookmaker la rapina l’ha fatta a lui… Sadio Mané si è fatto ammonire dopo soli 15 secondi: ‘nessun cartellino nel primo minuto’ era quotato a 1,001.

"Adesso mi gioco una bella singola sicura", deve aver pensato lo scommettitore inglese che ha piazzato la sua giocata prima dell'inizio del big match di Premier League tra Chelsea e Liverpool. Quota bassa, ma cassa garantita. Jack Lebeau non ha avuto dubbi quando ha confermato la scommessa: i rischi gli sembravano zero. Poteva mai beccarsi un cartellino nel primo minuto di gioco uno dei 22 giocatori in campo? No che non poteva, secondo lui. Calcio d'inizio e palla lunga, magari in fallo laterale. Così sarebbe andata. Oppure possesso di studio nei primi momenti del match, come si addiceva a una partita di grande importanza.

Ed allora ha confermato la giocata: 50 sterline su ‘nessun cartellino nel primo minuto'. La quota era di 1000 a 1, ovvero – per dirla all'europea – 1,001, per una vincita di ricchi 5 centesimi. Poi Jack si è messo davanti alla TV e ha pensato che il divertimento sarebbe stato breve ma vabbè, l'importante era portarsi a casa i soldi. La classica rapina. E invece no. Con sua grande costernazione, lo scommettitore ha assistito a cosa è accaduto dopo il fischio d'inizio dell'arbitro Anthony Taylor, uno dei migliori fischietti inglesi.

Ibrahima Konaté ha sì calciato lungo dalla sua metà campo e la palla stava giusto per finire in fallo laterale sull'out sinistro, come previsto da Jack. Ma lungo la linea Sadio Mané ha staccato di testa assieme ad Azpilicueta, allargando improvvidamente il gomito e spedendo al suolo il difensore del Chelsea. Erano passati soltanto 7 secondi: Taylor è accorso e ha sventolato il cartellino giallo a Mané dopo 15 secondi dal kick off. Altro che un minuto…

Azpilicueta peraltro nel dopo partita ha contestato la decisione, ritenendola troppo morbida: a dire suo e del Chelsea, Mané nella circostanza avrebbe meritato il rosso. Un'espulsione che avrebbe cambiato l'esito del match, visto che proprio il senegalese al 9′ ha sbloccato il risultato. La partita – una delle più belle di questa stagione – è terminata col punteggio di 2-2, facendo contento solo il Manchester City, che ora vede il suo vantaggio in classifica dilatato a ben 10 punti sui Blues. Cose che al buon Jack hanno smesso di interessare dopo quel primo minuto: ha poi mestamente postato la sua scommessa persa su Twitter.

Lo scommettitore era stato attirato non certo della potenziale vincita dei 5 penny, ma dalla promozione del bookmaker, che offriva una scommessa gratuita fino a 50 sterline se si piazzava una scommessa fino a 50 sterline prima della partita. Jack pensava di aver ‘rubato' 50 sacchi al book, invece la rapina l'hanno fatta a lui…