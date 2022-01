L’accusa di Azpilicueta, Chelsea furioso: “Mi ha colpito col gomito, arbitraggio strano” I primi istanti della gara tra Chelsea e Liverpool sono stati caratterizzati da un episodio che ha fatto infuriare la squadra di Tuchel. Azpilicueta lancia l’accusa: “Mi ha colpito col gomito, arbitraggio strano”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Chelsea-Liverpool è stata la prima grande sfida degna di nota di questo 2022. Il big match di Premier League è terminato con il punteggio di 2-2. Un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre per rincorrere disperatamente un Manchester City che vola in fuga, in testa alla classifica, con un vantaggio adesso di 1o punti sui Blues e sui Reds. Una gara che però avrebbe potuto dire altro se solo l'arbitro si fosse accorto della netta gomitata rifilata da Mané ad Azpilicueta. Un colpo che ha fatto saltare tutti i componenti della panchina che hanno protestato per diverso tempo con l'arbitro.

L'attaccante del Liverpool si è beccato un'ammonizione ma il difensore spagnolo al termine della partita è stato tutt'altro che morbido su questa decisione: "Era chiaramente rosso per Mané – ha tuonato Azpilicueta ai microfoni di Sky – Non mi importa se erano passati pochi secondi, lui non ha cercato il contrasto e non ha neanche guardato la palla: mi ha colpito con il gomito". Le immagini mostrano come il gomito di Mané sia stato effettivamente largo rispetto al normale e il colpo non è stato affatto leggero. Tuchel a fine gara non ha voluto commentare nello specifico l'episodio ma ha parlato solo di sfortuna del Chelsea nel non riuscire a sfruttare al meglio determinate occasione.

Questa decisione arbitrale però avrebbe potuto cambiare le sorti della gara secondo Azpilicueta e forse anche del campionato. Il difensore, in odore di trasferimento al Barcellona, recrimina per alcuni decisioni giudicate male dagli arbitri nelle ultime uscite: "Io non capisco – aggiunge il centrale del Chelsea – Ci sono state delle decisioni un po' strane: la scorsa partita due rigori che non ci hanno concesso, oggi la prima azione era un rosso chiaro". Azpilicueta non si dà pace: "Queste decisioni avrebbero potuto cambiare le partite".