Perché Retegui non è stato ammonito dopo aver tolto la maglia, la clamorosa svista dell'arbitro Doveri Mateo Retegui non è stato ammonito nel finale di Napoli-Atalanta dopo essersi tolto la maglia a seguito del gol del definitivo 0-3. Si tratta di una svista dell'arbitro Doveri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mateo Retegui non è stato ammonito allo stadio Maradona dopo lo 0-3 rifilato dall'Atalanta al Napoli nell'ultimo turno di campionato. Incredibile quanto accaduto in casa degli azzurri nel lunch match della domenica. L'attaccante della Dea era entrato in campo nel secondo tempo dopo essere rimasto inizialmente in panchina. Proprio nel recupero quando ormai la squadra di Conte sapeva di non poter più recuperare la partita, l'attaccante della Nazionale Italiana timbra il cartellino firmando il gol del definitivo tris della squadra bergamasca. Dalla felicità Retegui si toglie la maglia davanti a tutto lo stadio che vede benissimo il suo gesto.

Nel frattempo, per un motivo ancora non ben definito, proprio in quella zona di campo dopo l'attaccante era andato a festeggiare, si è scatenata una rissa che ha visto tra i protagonisti Pasquale Mazzocchi e Berat Djimsiti su tutti. Ruggeri ha tentato di placare l'esterno del Napoli – entrambi sono stati compagni di squadra alla Salernitana – mentre altri giocatori dell'Atalanta hanno placato il difensore della Dea. Evidentemente in questo clima di caos e di tensione che si era generato l'arbitro Doveri potrebbe aver dimenticato di estrarre il cartellino giallo nei confronti di Retegui e segnarlo a referto. Togliersi la maglia per esultare è infatti punito da regolamento proprio con l'ammonizione.

Retegui senza maglia mentre esulta con Bellanova.

Nulla che possa compromettere o alterare la partita, è chiaro. Ma in tanti non pensavano che l'arbitro potesse non ammonire il giocatore. Di fatto il giallo per Retegui era stato già evidenziato in tutti i tabellini e le statistiche della partita. Senza il referto ufficiale dell'arbitro però nulla è scontato e infatti e dal taccuino del direttore di gara che si evince come il centravanti dell'Atalanta non sia stato ammonito.

Cosa succede al fantacalcio dopo la mancata ammonizione di Retegui

Più che altro il problema sarà per tutti gli amanti del fantacalcio e per le Leghe che hanno schierato Retegui e che hanno già calcolato l'11ª giornata,. In questi casi la procedura da seguire è semplice: annullare il calcolo della giornata per poi effettuarlo nuovamente, in modo da far ritrovare alla squadra proprietaria di Retegui nelle varie Leghe un +0,5 all'attaccante dell'Atalanta.