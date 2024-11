Perché Pulisic ha esultato con il ballo di Trump dopo il gol con gli Stati Uniti: “Non è politica”

video suggerito

Dopo aver segnato un gol in Stati Uniti-Giamaica, il calciatore americano del Milan Christian Pulisic ha esultato imitando le mosse del ballo del neopresidente Donald Trump: ecco perché e cosa c'è dietro quella strana danza.

A cura di Michele Mazzeo

Non è passata inosservata l'esultanza scelta dal calciatore del Milan, Christian Pulisic, per festeggiare il gol che ha sbloccato il match valido come ritorno dei quarti di finale della Nations League centro-nord americana tra Stati Uniti e Giamaica vinto poi per 4-2 dai padroni di casa.

L'esterno d'attacco rossonero, stella della nazionale statunitense, ha difatti proposto il ballo che nelle ultime settimane sta spopolando sui social e tra gli sportivi professionisti. Il 26enne ha infatti esultato con la ‘Trump Dance‘, cioè piantando i piedi a terra e muovendo braccia e fianchi in modo simile alle mosse distintive del presidente appena rieletto, Donald Trump.

Nessun fraintendimento. "Beh, ovviamente era il ballo di Trump" ha difatti confermato lo stesso Christian Pulisic al termine del match secondo quanto riporta il New York Times. "Era solo la danza che stanno facendo tutti. È lui che l'ha creata. Ho solo pensato che fosse divertente riproporla" ha quindi proseguito l'attuale calciatore del Milan.

Di fatto Pulisic ha replicato le mosse virali che in questo momento si vedono ovunque sui social network statunitensi e anche sui campi di altri sport americano. Negli ultimi giorni, infatti, molti altri sportivi hanno eseguito la danza virale, tra cui il lottatore UFC Jon Jones, che lo ha fatto indicando con le dita Donald Trump che era a bordo ring per il suo incontro, e anche tantissimi giocatori di football americano della NFL.

"L'ho visto fare a tutti ieri nella NFL, ho visto farlo a Jon Jones" ha infatti detto Christian Pulisic dopo la partita. "Ci stiamo solo divertendo un po', quindi ho pensato che fosse un ballo piuttosto divertente" ha detto riguardo al coinvolgimento nella sua esultanza anche di alcuni compagni di squadra come lo juventino Weston McKennie e Ricardo Pepi.

Mentre la Trump Dance ha ormai preso piede in tutti gli sport nel Paese, non è ancora chiaro se questo modo di esultare sia un'approvazione politica nei confronti del neoeletto presidente o soltanto la danza virale del momento che gli sportivi ritengono divertente. Sebbene Pulisic abbia spiegato che si stava solo divertendo un po', il dibattito sul possibile messaggio politico imperversa sui social statunitensi.

Cosa che non sembra però preoccupare minimamente il calciatore del Milan e capitano degli Stati Uniti: "No, la cosa non tocca per niente. Non è una danza politica. Era solo per divertimento. Ho visto un sacco di persone farlo e ho pensato che fosse divertente, quindi mi è piaciuto. Spero che almeno ad alcune persone sia piaciuto" ha difatti chiosato Christian Pulisic nel post match riguardo alla sua esultanza con la Trump Dance.