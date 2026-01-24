Perché per En-Nesyri alla Juve non è ancora fatta anche se il Fenerbahce ha accettato l’offerta bianconera

La Juventus ha l’accordo col Fenerbahce per En-Nesyri, ma l’affare è ancora in stallo: il giocatore prende tempo tra formula del prestito e pressing del Siviglia.

La Juventus pensava di chiudere in tempi rapidi l'operazione Youssef En-Nesyri, ma la trattativa ha subito una frenata quando tutto sembrava ormai definito. L'intesa con il Fenerbahce è completa: prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, da esercitare a fine stagione. Un accordo totale tra le società, confermato anche dalla missione in Turchia del direttore sportivo Marco Ottolini, rientrato però in Italia senza il via libera decisivo.

Il motivo è uno solo: manca ancora il sì del giocatore. En-Nesyri non ha chiuso la porta alla Serie A, ma ha chiesto tempo per valutare il proprio futuro. A pesare sono due fattori. Il primo riguarda la formula dell'operazione: il centravanti marocchino vorrebbe garanzie su una sistemazione definitiva in caso di addio al Fenerbahce, evitando soluzioni interlocutorie che possano rimetterlo sul mercato dopo pochi mesi.

Il secondo elemento è il pressing del Siviglia, rientrato in corsa nelle ultime ore. Il club andaluso rappresenta un'opzione familiare per En-Nesyri, che in Spagna ha vissuto le stagioni migliori della carriera, vincendo l'Europa League e trovando continuità tecnica. Una suggestione che ha rallentato una trattativa che, tra i club, resta sostanzialmente chiusa.

Un altro ingrediente in questo mosaico è la situazione economica vissuta dal Siviglia. Il club andaluso ha affrontato negli ultimi anni un periodo complicato sul piano finanziario, con bilanci in perdita e un indebitamento che supera i 200 milioni di euro cumulati negli ultimi cinque esercizi. Questo contesto di difficoltà ha imposto una forte razionalizzazione dei costi e tagli al monte ingaggi per rientrare nei parametri economici imposti dalla Liga spagnola. In pratica, appare molto complicato che gli iberici possano offrire le stesse cifre offerte dai bianconeri al Fenerbahce.

La Juventus attende, ma non intende farlo a lungo. A Torino vogliono un giocatore pienamente convinto e hanno fissato una scadenza chiara: entro lunedì servirà una risposta definitiva. In caso contrario, l'affare verrà accantonato. Sullo sfondo restano piste alternative, ma l'obiettivo resta chiudere un'unica operazione in entrata senza prolungare l'incertezza.

Il Fenerbahce ha già fatto la propria scelta, accettando l'offerta bianconera. Ora la palla passa a En-Nesyri: finché non scioglierà le riserve, il suo approdo alla Juventus resterà un affare possibile, ma non ancora fatto.