Calciomercato, news di oggi in diretta: Giovane al Napoli, Juve è fatta per En-Nesyri. L’Inter rivuole Perisic

Le ultime notizie di calciomercato oggi 23 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
La Juventus sta per chiudere la trattativa con il Fenerbahce per El-Nesyri, i bianconeri seguono anche Juanlu del Siviglia. Il Napoli cede Lucca e Lang e oggi chiuderà ufficialmente con il Verona per Giovane. La Roma è scatenata. La pista Zirkzee non è chiusa, in difesa difficile Dragusin. Per le fasce forti i nomi di Sauer e Carrasco. L'Inter ha trovato l'intesa con Ivan Perisic, ma non ha l'accordo con il PSV Eindhoven, che non intende cedere il croato. Milan e Maignan hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2030. La Lazio vende Mandas e acquista il portiere Motta, mentre il Como chiude per Cuesca e Kaiki.
Perisic apre all'Inter, cosa serve per chiudere
La pista che porterebbe al ritorno in Italia di Perisic non è ancora sfumata: l'Inter insiste sul giocatore che sarebbe contento di vestire ancora la maglia nerazzurra, ma il muro del PSV è l'ostacolo più grande. Fondamentale sarà il percorso in Champions League degli olandesi dal quale potrebbe dipendere l'operazione di mercato. In caso di uscita dalla coppa il club potrebbe liberarlo, vista soprattutto la volontà del giocatore che è pronto a ritornare in Serie A, ma la qualificazione ai playoff di Champions renderebbe tutto più complesso.
Juventus vicinissima a En-Nesyri, il colpo di mercato è a un passo dalla chiusura
La Juventus ha trovato l'accordo con il Fenerbahce per l'attaccante marocchino En-Nesyri. Il calciatore costerà 5 milioni solo per il prestito oneroso, più 19 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Oltre a 3 di bonus. L'accordo con il giocatore è vicino, ma si sta lavorando sull'ingaggio. Juanlu del Siviglia potrebbe essere il rinforzo della difesa.
Giovane al Napoli, e non sarà l'unico colpo del mercato invernale
Noa Lang è volato in Turchia, giocherà con il Galatasaray. Lorenzo Lucca invece è passato al Nottingham Forest. Due cessioni effettuate. Ora si compra. Accordo trovato con il Verona per Giovane, che costerà 20 milioni di euro complessivamente. Poi arriverà un altro esterno offensivo. I nomi che si fanno sono quelli di Daniel Maldini, Boga, Sancho e Cambiaghi.
