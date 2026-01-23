Calciomercato, news di oggi in diretta: Giovane al Napoli, Juve è fatta per En-Nesyri. L’Inter rivuole Perisic

Le ultime notizie di calciomercato oggi 23 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus sta per chiudere la trattativa con il Fenerbahce per El-Nesyri, i bianconeri seguono anche Juanlu del Siviglia. Il Napoli cede Lucca e Lang e oggi chiuderà ufficialmente con il Verona per Giovane. La Roma è scatenata. La pista Zirkzee non è chiusa, in difesa difficile Dragusin. Per le fasce forti i nomi di Sauer e Carrasco. L'Inter ha trovato l'intesa con Ivan Perisic, ma non ha l'accordo con il PSV Eindhoven, che non intende cedere il croato. Milan e Maignan hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2030. La Lazio vende Mandas e acquista il portiere Motta, mentre il Como chiude per Cuesca e Kaiki.